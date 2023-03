Ukraina dostanie pociski ze zubożonym uranem. Brytyjczycy potwierdzili

Ukraińscy żołnierze przechodzą obecnie na Wyspach przyspieszony kurs obsługi czołgów Challenger 2. Oprócz maszyn wojskowi dostaną też pociski do nich, których pozazdrościć może niejedna armia świata. Szkolący się w Bovington Camp czołgiści mają bowiem otrzymać APFSDS.

Ukraina otrzyma nowoczesną amunicję do czołgów

Pytanie w sprawie zaawansowanego technicznie uzbrojenia dla Ukrainy zadał 6 marca Raymond Jolliffe, czyli lord Hylton z brytyjskiej Izby Lordów. Chciał wiedzieć, czy na front wojny z Rosją trafią same Challengery 2, czy też dostępna dla nich amunicja z zubożonym uranem.

20 marca odpowiedź w tej sprawie opublikowała sekretarz stanu w ministerstwie obrony, również należąca do Izby Lordów. Annabel Goldie przekazała, że wspierany podczas rosyjskiej inwazji kraj może liczyć także na tego typu pomoc.

APFSDS dla Ukrainy

„Oprócz przekazania Ukrainie eskadry czołgów Challenger 2, będziemy dostarczać amunicję, w tym pociski przeciwpancerne, które zawierają zubożony uran. Są bardzo skuteczne w pokonywaniu nowoczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych” – oświadczyła.

Pociski z zubożonym uranem to tzw. pociski APFSDS (armour-piercing fin-stabilized discarding sabot). Ich działanie polega na uwalnianiu w momencie uderzenia pyłu z cząsteczkami uranu, który ulega samozapłonowi, zwiększając tym samym siłę rażenia.

Polska już przekazała czołgi Ukrainie

Szef MON Mariusz Błaszczak 9 marca poinformował, że Ukraina otrzymała już wszystkie obiecane przez Polskę czołgi Leopard. Na poligonie na Dolnym Śląsku zakończyło się również szkolenie Ukraińców z obsługi Leopardów. To pierwsze czołgi zachodniej produkcji, które zostały przekazane armii ukraińskiej. Stanowiły one pierwszą transzę z ok. 100 Leopardów, które będą sukcesywnie dostarczane przez koalicję kilku krajów Europy.

Pomysł zawiązania tej koalicji został oficjalnie zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas wizyty we Lwowie w pierwszej połowie stycznia. Warto również dodać, że wiosną ubiegłego roku Polska przekazała nad Dniepr także ponad 250 poradzieckich i zmodernizowanych czołgów T-72.







