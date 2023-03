USA przygotowują się na zamieszki. Wszystko za sprawą słów Donalda Trumpa

Władze w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Los Angeles postawiły na nogi służby. We wtorek prokurator z Manhattanu może oskarżyć Trumpa o przekazanie w 2016 roku 130 tys. dolarów gwieździe porno za to, by zachowała milczenie w sprawie rzekomego romansu – donosi CNN.

Amerykańskie służby przekazały CNN, że chociaż wtorek jest „dniem wysokiej gotowości”, obecnie nie ma zagrożenia. Decyzja ws. tego czy śledztwo zostanie zakończone formalnym postawieniem zarzutów należy do wielkiej ławy przysięgłych. Przed siedzibą prokuratury na Manhattanie, gdzie Trump mógłby zostać oskarżony postawiono stalowe barykady.

Aresztują Trumpa? USA przygotowują się na zamieszki

„Przecieki ze skorumpowanego i wysoce politycznego biura prokuratora okręgowego na Manhattanie wskazują, że bez możliwości udowodnienia przestępstwa wiodący republikański kandydat i były prezydent USA zostanie aresztowany we wtorek” – napisał w sobotę Donald Trump w Truth Social, amerykańskim serwisie społecznościowym uruchomiony 21 lutego 2022 r. przez Trump Media & Technology.

Żadnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych – ani podczas sprawowania urzędu, ani później – nie postawiono zarzutów karnych. Donald Trump stara się o nominację Republikanów na prezydenta w 2024 roku. Zapowiedział, że będzie kontynuował kampanię, nawet jeśli zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa.

O co chodzi w sprawie Donalda Trumpa z gwiazdą porno?

Sprawa sięga 2016 roku, a została ujawniona w 2018 r. Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku.

Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Aktorka porno miała dostać 130 tys. dolarów za wyparcie się swoich bliskich związków z Trumpem i zachowanie milczenia.

