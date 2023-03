Putin stał się wasalem Xi Jinpinga, a Rosja kolonią gospodarczą Chin

Rosyjska mrzonka o stworzeniu trzeciej siły między Chinami i Zachodem została skutecznie zdemontowana podczas moskiewskiej wizyty Xi Jinpinga. Prezydent Chin wywozi z Kremla pakiet umów, które czynią z Rosji całkowicie zależny od Pekinu magazyn surowców naturalnych dla chińskiej gospodarki. =

Potwierdzeniem ścisłego podporządkowania Rosji Chinom jest deklaracja Putina o przejściu w międzynarodowych rozliczeniach handlowych na chińskiego juana. Ma to nastąpić do końca tego roku.

To wielki cios dla resztek prestiżu Rosji, która jeszcze rok temu próbowała zmuszać swoich zagranicznych kontrahentów do rozliczania się z w rublach, by ominąć zachodnie sankcje, nałożone z powodu inwazji na Ukrainę. Obecnie relacji handlowych z zachodem praktycznie nie ma, a te z innymi częściami świata będą odbywać się za pomocą chińskiego juana, co czyni z Rosji państwo satelickie, podporządkowane polityce Pekinu.