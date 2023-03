Władimir Putin grozi Wielkiej Brytanii. Jest reakcja brytyjskiego Ministerstwa Obrony

Wielka Brytania potwierdziła, że wyśle do Ukrainy pociski przeciwpancerne zawierające zubożony uran. Brytyjska wiceminister obrony Annabel Goldie wyjaśniała, że są one „bardzo skuteczne w pokonywaniu nowoczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych”. Działanie pocisku APFSDS polega na uwalnianiu w momencie uderzenia cząsteczek uranu, który ulega samozapłonowi i zwiększa siłę rażenia.

Rosja zabiera głos ws. przekazania Ukrainie pocisków ze zubożonym uranem

Po spotkaniu z prezydentem Chin Xi Jinpingiem do sprawy odniósł się na konferencji prasowej Władimir Putin. – Jeśli to wszystko się wydarzy, to Rosja będzie musiała odpowiednio zareagować. Mam na myśli to, że kolektywny Zachód już zaczyna używać broni z komponentem jądrowym – powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez Sky News.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził, że brytyjska decyzja pozostawiła coraz mniej kroków przed potencjalnym „zderzeniem nuklearnym” pomiędzy Rosją i Zachodem. Głos zabrała także rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa, według której Zachód zamierza zrealizować w Ukrainie „scenariusz jugosławiański”. Chodzi o używaną na Bałkanach amunicję, które zniszczyła środowisko i powodowała nowotwory.

Wielka Brytania odpiera zarzuty Władimira Putina

W odpowiedzi Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zaznaczyło, pociski przeciwpancerne ze zubożonym uranem są „standardem” używanym od dziesięcioleci. Jak wyjaśniono, nie ma to nic wspólnego z bronią jądrową. Wielka Brytania oskarżyła Putina o celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony wyjaśniał, że „według badań niezależnych naukowców jakikolwiek wpływ pocisków zawierających zubożony uran na zdrowie lub środowisko jest prawdopodobnie niskie”. Jak zaznaczono, Rosja także zużywa amunicji ze zubożonym uranem.

