Kolejny kraj bliżej do NATO. Jest decyzja parlamentu

Liczący 349 miejsc Riksdagen, czyli parlament, zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO stosunkiem głosów 269 do 37, przy nieobecności 43 posłów. Była to ostatnia wymagana wewnętrzna przeszkoda, aby kraj stał się częścią 30-osobowego zachodniego sojuszu wojskowego.

Przełomowa decyzja Erdogana w sprawie Finlandii, spory ze Szwecją

Szwecja i Finlandia porzuciły trwającą od dziesięcioleci politykę niezaangażowania wojskowego i złożyły wniosek o przystąpienie do transatlantyckiego paktu obronnego w maju ubiegłego roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak spory dyplomatyczne z członkiem NATO, Turcją, co opóźniło jej starania o członkostwo i szanse na przystąpienie w tym samym czasie co Finlandia.

Dwa kraje NATO, Turcja i Węgry, nie ratyfikowały jeszcze wspólnego wniosku krajów nordyckich. Przyjęcie nowych członków wymaga jednomyślnej zgody dotychczasowych członków. W zeszłym tygodniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że jego rząd zrobi krok naprzód w ratyfikacji Finlandii, torując jej drogę do przystąpienia do sojuszu przed Szwecją. Erdogan powiedział, że Szwecja nadal musi odpowiedzieć na obawy Turcji, które opóźniły działania w sprawie wspólnego wniosku.

Prezydent Turcji uważa, że w Szwecji znalazły schronienie osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, który według władz Turcji miał stać za nieudanym zamachem stanu w kraju, do którego doszło w lipcu 2016 roku.

