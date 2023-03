Książę Harry oskarża Williama o szokujące zachowanie. „Nie znamy się, Haroldzie”

Relacje książąt Harry'go i Williama od najmłodszych lat nie były wzorowe. Gdy następca tronu odwiedza Polskę, my wracamy do tego, co w swojej autobiografii „Ten drugi” pisał na jego temat Harry.

Drogi synów księżnej Diany i księcia Karola rozeszły się na dobre po ślubie Harry'ego z Meghan Markle. Młodszy z braci i jego amerykańska małżonka odcięli się od rodziny królewskiej w atmosferze skandalu. Sytuacji nie poprawia publikacja autobiograficznej książki Harry'ego pod tytułem „Ten drugi”. Zbuntowany książę zdradza w niej wiele szczegółów z życia swojego i rodziny królewskiej i nie szczędzi słów krytyki pod adresem brata i ojca – króla Karola III. Podczas gdy Harry idzie swoją drogą, William wykonuje obowiązki wynikające z jego urodzenia. W środę 22 marca następca brytyjskiego tronu przyleciał do Polski. W trakcie nieoficjalnej wizyty książę m.in. spotkał się z żołnierzami i uchodźcami z Ukrainy. Harry miał udawać, że nie zna Williama Jego młodszy brat w swojej książce opisywał, jak skomplikowane relacje mieli bracia. Podziały między nimi dały o sobie znać w okresie dojrzewania. Harry wspominał, że gdy trafił słynnego college'u Eton, od dwóch lat uczył się tam jego brat – William. Starszy książę miał być poirytowany tym, że młodszy brat zakłócił jego azyl. Jak twierdzi Harry – do tego stopnia, że zabronił mu przyznawania się, że są spokrewnieni. W książce tak relacjonuje tę sytuację: To Willy kazał mi udawać, że się nie znamy.

– Że jak?

– Nie znamy się, Haroldzie. Ty mnie ani ja Ciebie. Zdaniem Harry'ego takie zachowanie wynikało z tego, że William nie chciał, by młodszy brat „za nim łaził, nękał go pytaniami, wciskał się do jego towarzystwa” . „Willy budował własne życie i nie miał zamiaru z tego rezygnować” – podsumował młodszy syn Diany. „Mój brat zawsze wściekał się, kiedy ktoś mylnie uważał, że stanowimy komplet. Nie cierpiał, kiedy mama nas tak samo ubierała. (...)dla Willy'ego to była męczarnia, jeśli musiał wkładać taką samą marynarkę, takie same obcisłe szorty jak ja. A teraz chodzenie o tej samej szkoły było zupełną katastrofą” – relacjonował ich ówczesne stosunki Harry. Bratu miał obiecać: „Zapomnę, że kiedykolwiek cię znałem” . Czytaj też:

