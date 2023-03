Rosyjski sprzęt wojskowy wycofywany z Białorusi. Zdjęcia satelitarne dowodem

Rosjanie wycofują sprzęt z Białorusi?



Według analityków brytyjskiego Instytutu Studiów nad Wojną siły rosyjskie zabrały większą część sprzętu, która od wielu miesięcy przechowywana była na poligonie „Obóz Lesnowski” w Białorusi. Swoje spostrzeżenie potwierdzili zdjęciami satelitarnymi firmy Maxar, które załączyli do stosownego wpisu na Twitterze.

ISW porównało obrazy z 23 marca, 17 marca i 23 lutego tego roku. Jak napisali na Twitterze, rosyjskie oddziały z Białorusi zostały relokowane do Rosji w związku ze zbliżającymi się powołaniami do wojska, planowanymi na 1 kwietnia.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii o braku instruktorów w Rosji

Z kolei Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii pisało o tym samym białoruskim poligonie pod kątem szkoleń rosyjskich żołnierzy. Pisali o rozmieszczeniu tam w połowie miesiąca około tysiąca osób z armii Władimira Putina. Na podstawie pozostawionych namiotów wnioskowano, że program szkoleniowy może być kontynuowany w kolejnych tygodniach.

Urzędnicy brytyjscy na podstawie powyższego dochodzą do wniosku, że Rosjanie szkolą swój personel pod okiem zdecydowanie mniej doświadczonych kolegów z Białorusi. Miałoby to świadczyć o bardzo poważnym stopniu zaangażowania w walkę na froncie ukraińskim i dużych brakach na rosyjskim zapleczu.

Oprócz braku instruktorów wojskowych, szkolenie w Białorusi świadczyć może też o pewnych celach politycznych Moskwy. Władimir Putin cały czas wywiera presję na Aleksandra Łukaszenkę, chcąc wciągnąć go w wojnę. Już teraz sprawia, że Mińsk traktowany jest przez Kijów jako wroga stolica, która udziela Rosjanom schronienia, przestrzeni magazynowej, swojej kolei, a nawet szpitali dla rannych żołnierzy.

Sankcje również przeciwko Białorusi?

Polski rząd działaniami dyplomatycznymi chce doprowadzić, by Białoruś obłożyć bardzo silnymi sankcjami. Rzecznik rządu Piotr Mueller na antenie radia RMF FM ujawnił, że miałyby one być tak samo dotkliwe, jak te przeciwko Federacji Rosyjskiej. Co ważne, nie chodzi tu wyłącznie o kwestię wspierania Rosji w konflikcie z Ukrainą.

Białoruski reżim nie ustaje też w prześladowaniach demokratycznej opozycji w swoim kraju. Po skazaniu Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej, w piątek 3 marca na 10 lat pozbawienia wolności skazano Alesia Bialackiego. To laureat Pokojowej Nagrody Nobla za 2022 rok, założyciel organizacji „Wiasna”, przetrzymywany za kratami od 2021 roku.







