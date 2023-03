Spirala rosyjskich bredni. Tak propaganda utrwala mit „oblężonej twierdzy”

Stanisław Żaryn za pośrednictwem mediów społecznościowych wypunktował cele działań dezinformacyjnych Rosji, które są wymierzone przeciwko Polsce. Jak przekazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rosja rozbudowuje operację obliczoną na wytworzenie fałszywego obrazu Polski jako awanturnika, który zagraża Białorusi, Rosji i Ukrainie. Rozprzestrzenia również fake newsy, że Polska „jest problemem dla NATO oraz Unii Europejskiej”.

Rosyjska propaganda wzięła Polskę na celownik. „Oblężona twierdza” i wizja ataków odwetowych

„Propaganda Kremla wykorzystała komunikację rządu RP dot. przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 i rozmieszczenia systemów HIMARS w Polsce do umocnienia w społeczeństwie rosyjskim mitu Rosji jako »oblężonej twierdzy«, a także do prób zastraszenia Polaków wizją ataków odwetowych” – napisał Stanisław Żaryn.



„Rosjanie kontynuują podważanie zdolności bojowych i autorytetu Sił Zbrojnych RP. Zdjęcia z pikników wojskowych są przez nich wykorzystywane do kształtowania wrażenia, że polska armia boryka się z problemami kadrowymi” – czytamy dalej. Pojawiają się również zupełnie inne wymysły rosyjskiej propagandy. Jak odnotował Stanisław Żaryn, w rosyjskich przekazach propagandowych pikniki wojskowe były wykorzystywane również do sugestii, że Polska prowadzi „ukrytą mobilizację i szykuje się do wojny”.

Kolejne brednie rosyjskiej propagandy



„Aparat propagandowy Kremla intensywnie eksploatuje narracje wymierzone w relacje polsko-ukraińskie. Oskarża Polskę o roszczenia terytorialne wobec Ukrainy, planowanie działań zbrojnych przeciwko Ukrainie i Białorusi oraz popełnianie zbrodni wojennych rękami »najemników«” – napisał Stanisław Żaryn. Działania rosyjskiej propagandy wycelowane są również w uchodźców z Ukrainy, których przedstawia się jako przestępców odpowiedzialnych za różnego rodzaju przestępstwa.

„Federacja Rosyjska zwiększa udział filmów pochodzących z pola walki w działaniach propagandowych. Materiały wideo mają demonstrować skuteczność bojową rosyjskich żołnierzy i niezawodność sprzętu. Moskwa próbuje stworzyć wrażenie, że Zachód nie ma szans zatrzymać Rosji” – analizował pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ludzkie szczątki blisko granicy z Białorusią. „To czaszka, miednica i długie kości”Czytaj też:

Rosyjski sprzęt wojskowy wycofywany z Białorusi. Zdjęcia satelitarne dowodem