Zginął obywatel Polski walczący w Ukrainie. Informację przekazał Michał Dworczyk

W piątek 24 marca Michał Dworczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że zmarł kolejny Polak, który walczył w Ukrainie. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał również informacje o stanie zdrowia kilku wolontariuszy.

Nie żyje Polak walczący w Ukrainie

„Lekko ranny wolontariusz dotarł do Polski. Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz Ukrainy, obywatel Polski, a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym” – napisał Michał Dworczyk na Twitterze. Polityk podziękował również Zespołowi Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Organizacja także opublikowała krótki komunikat. „Jeden z polskich wolontariuszy, ranny w rosyjskim ostrzale w Ukrainie, został ewakuowany do Polski i przebywa w bezpiecznym miejscu” – czytamy.

Rosyjski atak rakietowy. Ranni polscy wolontariusze

W ubiegłą sobotę pojawiły się informacje, że wskutek rosyjskiego ostrzału rakietowego ranny został przynajmniej jeden polski wolontariusz. Do zdarzenia doszło w ukraińskim mieście Czasiw Jar. Polscy wolontariusze dostarczali pomoc humanitarną potrzebującym, kiedy w samochód dostawczy, którym się przemieszczali, uderzyła rosyjska rakieta.

O sprawie poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. „Rosyjski pocisk trafił w autobus polskich wolontariuszy, którzy przywieźli pomoc humanitarną do miasta Czasiw Jar. Dwóch ochotników zostało rannych. Jeden z nich został ewakuowany do szpitala w Dnieprze przez Centrum Ratowania Życia. Życzę obojgu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Anton Geraszczenko.

Informację tę potwierdził wcześniej PAP ambasador RP w Ukrainie. „Potwierdzam, że otrzymaliśmy informację o rannym obywatelu Rzeczypospolitej. Jest mu udzielana pomoc medyczna i zostanie zapewniona opieka” – powiedział Bartosz Cichocki, nie ujawniając dalszych szczegółów.







