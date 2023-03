Atak w niemieckim pociągu. Zatrzymany Polak z przedmiotem podobnym do siekiery

W piątek 24 marca w pociągu regionalnym, który zmierzał z Cottbus do Frankfurtu nad Odrą, 37-letni mężczyzna groził pasażerom – podaje dw.com. Funkcjonariusze zatrzymali pociąg na stacji Guben i ujęli podejrzanego, którym okazał się Polak. W wyniku zdarzenia poszkodowana została nastolatka, którą sprawca miał ranić przedmiotem podobnym do siekiery. Dziewczyna została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Atak w pociągu. Zatrzymany Polak z przedmiotem podobnym do siekiery

Policja otrzymała zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji ok. godz. 13:20. Dotychczas funkcjonariusze nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Dochodzeniowcy zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że podejrzany 37-latek miał nie być pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków. Niewiadomą pozostaje, jaki mógł mieć motyw i na której stacji wsiadł do pociągu.

