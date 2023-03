Były autor przemówień Putina poszukiwany. Dowiedział się o tym z mediów

Fakt, że Abbas Gallyamov, były autor przemówień Władimira Putina, trafił na listę osób poszukiwanych w Rosji, odkryły niezależne rosyjskie serwisy informacyjne oraz agencja Associated Press. Jak przypomina Sky News, Gallyamov, który z Kremlem współpracował w latach 2008-2012, później został konsultantem politycznym i analitykiem, cytowanym zarówno w zachodnich, jak i rosyjskich mediach. W ostatnich latach mieszkał za granicą.

Gallyamov oficjalnie jest poszukiwany „w związku z artykułem Kodeksu karnego”, jednak nie wiadomo, o jakie konkretnie przestępstwo chodzi. Światowe media zauważają, że takie "poszukiwania" przez rosyjskie służby to często ostatni krok w tłumieniu sprzeciwu w Rosji.

Gallyamov to według Kremla zagraniczny agent

W zeszłym miesiącu rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości dodało Gallyamova do swojego rejestru zagranicznych agentów. Ministerstwo poinformowało wtedy, że Gallyamov „rozpowszechniał materiały stworzone przez zagranicznych agentów w nieograniczonym kręgu ludzi, wypowiadał się przeciwko specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie (tak rosyjska propaganda wciąż nazywa wojnę - przyp. red.), uczestniczył jako ekspert i respondent na platformach informacyjnych zapewnianych przez zagraniczne struktury”.

Gallyamov przyznał w rozmowie z Associated Press, że dopiero z mediów dowiedział się, iż trafił na listę osób poszukiwanych w Rosji. Żaden przedstawiciel rosyjskich służb nie przekazał mu również, jakie zarzuty na nim ciążą. – Przypuszczam, że formalnie jest to przestępstwo dyskredytowania armii – domyślał się. – Jest to używane przeciwko każdemu, kto odmawia wsparcia scenariusza Kremla i próbuje przeprowadzić obiektywną, bezstronną analizę tego, co się dzieje – dodał.

