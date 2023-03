Rosjanie uciekają z Krymu? W radiu nadano komunikat o ewakuacji

Doniesienia o możliwej ewakuacji Krymu pojawiają się w ostatnim czasie coraz częściej. Teraz Andrij Jusow, rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, potwierdził, że Rosjanie już rozpoczęli ewakuację półwyspu. Jak dodał, urzędnicy rosyjskiej administracji w pośpiechu wyprzedają majątek i planują wyjazd. „Tymczasem mówią szeregowym urzędnikom, żeby się nie martwili, że wszystko jest w porządku i wszystko jest pod kontrolą…” – stwierdził Jusow, cytowany przez „Ukraińską Prawdę”.

„Rodziny powiązane z Rosjanami są ewakuowane i to dość pilnie. To daje do myślenia wszystkim, którzy związali swoje życie ze złośliwym rusistowskim reżimem Putina. Lepiej niech opuszczą Krym, póki jeszcze mogą” – zaznaczył.

Jusow: Półwysep musi zostać wyzwolony

Jak czytamy dalej, rzecznik wywiadu wojskowego przypomniał, że 23 marca w lokalnym radiu z Sewastopola nadano komunikat wzywający okolicznych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy współpracowali z rosyjską administracją, do przygotowania się do ewakuacji. „Krym musi wrócić na Ukrainę, i to absolutnie nastąpi bardzo szybko. Więc wszyscy pracujący dla Rosji naprawdę lepiej by było, gdyby teraz opuścili terytorium ukraińskiego Krymu” – ostrzegł Jusow.

Władze Ukrainy mówią jednoznacznie, że spod rosyjskiej okupacji wyzwolą wszystkie ukraińskie terytoria, z okupowanym Krymem włącznie. 26 lutego, gdy Ukraina obchodziła dzień oporu wobec rosyjskiej okupacji Krymu, prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował komunikat. „9 lat temu na Krymie rozpoczęła się rosyjska agresja. Odzyskując Krym, przywrócimy pokój. To jest nasza ziemia. Nasi ludzie. Nasza historia” – napisał. „Krym będzie uwolniony!” – dodał w języku tatarskim.

W poniedziałek znów pojawiły się doniesienia o wybuchach na Krymie.

