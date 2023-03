„Zamieszanie” w rezydencjach Łukaszenki. Białoruski dyktator ma sobowtóra?

Na niezależnym kanale białoruskiego wywiadu pojawił się niespodziewany wpis. Wynika z niego, że funkcjonariusze KGB zajmują się obecnie poszukiwaniem na terenie całego kraju grupy dywersantów. W ich sprawie nie ujawniono żadnych szczegółów poza tym, że pochodzą rzeomo z obwodu grodzieńskiego. Jak czytamy na Telegramie, w akcję są zaangażowani m.in. specjaliści od dronów. Służby mają pracować w trybine nadzwyczajnym, chociaż oficjalnie tłumaczy się, że są to ćwiczenia.

W dalszej części wpisu przyznano, że w rezydencjach Aleksandra Łukaszenki miało dojść do zamieszania o bezprecedensowym charakterze. Zablokowane zostały m.in. podjazdy do nieruchomośći. Personel zatrudniony w MSW musiał się liczyć z odwołaniem wolnego weekendu.

Niemal w tym samym czasie do funckjonariuszy miała trafić plotka, że samozwańczy prezydent ma swojego sobowtóra. Miał on być sprawdzony podczas kilku meczów hokeja, jednego z ulubionych sportów białoruskiego dyktatora. W tej chwili jest to jeden z najbardziej strzeżonych tematów w Służbach Bezpieczeństwa Białorusi – stwierdzono.

We spisie na Telegramie zdradzono także, że białoruskim władzom nie udało się nawiązać dialogu ze Stanami Zjednoczonymi – ani za pośrednictwem MSZ, ani innymi kanałami dyplomatycznymi.