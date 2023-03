Rosja umieszcza taktyczną broń jądrową na Białorusi

Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na terenie Białorusi. Do kraju zarządzanego przez Aleksandra Łukaszenkę miało zostać wysłanych 10 samolotów zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Jak podaje agencja TASS, prezydent wyjaśnił, że „Rosja nie przenosi do Białorusi broni jądrowej, ale będzie ją tam stacjonować”.

Rosyjski przywódca zapewnił, że cały proces odbędzie się bez naruszania postanowień porozumień o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. – Skoro Stany Zjednoczone już dawno rozmieściły broń jądrową w wielu krajach, to nie ma nic niezwykłego w naszej decyzji o rozmieszczeniu takiej broni na terenie Białorusi – tłumaczył.

Władimir Putin zadeklarował, że budowa magazynu taktycznej broni jądrowej na Białorusi zakończy się 1 lipca.

Wkrótce więcej informacji