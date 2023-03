Akcja ratunkowa włoskiej straży przybrzeżnej. Ponad 3 tys. migrantów w niebezpieczeństwie

Do tragedii doszło, gdy migranci próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch – poinformowały władze tego kraju.

Tylko w jednym wraku zginęło co najmniej 20 migrantów, a ponad 60 osób wciąż jest zaginionych. Tymczasem włoska straż przybrzeżna w niedzielę poinformowała, że koordynowała akcję ratunkową 3300 osób z 58 łodzi w ciągu ostatnich 48 godzin. Większość akcji ratunkowych przeprowadzono na łodziach płynących z Tunezji na Lampedusę, włoską wyspę położoną najbliżej Afryki.

Migranci we Włoszech. Większość przypływa z Tunezji

Tunezja zastąpiła Libię jako główny punkt wyjścia dla ludzi uciekających przed biedą i konfliktami w Afryce i na Bliskim Wschodzie, w nadziei na lepsze życie w Europie. Włochy to punkt docelowy dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy chcą dotrzeć na Stary Kontynent. Według danych ONZ co najmniej 12 000 migrantów, którzy dotarli w tym roku do Włoch, wypłynęło z Tunezji, w porównaniu z 1300 w tym samym okresie 2022 roku. Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych twierdzi, że większość przybywających pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej.

Do ostatniej katastrofy na morzu doszło w trakcie kampanii aresztowań przez władze tunezyjskie mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, którzy nie mieli dokumentów. W sobotę tunezyjska łódź rybacka przypłynęła na Lampedusę z 19 kobietami i 9 nieletnimi po uratowaniu ich na morzu. Tunezyjski statek rybacki jest obecnie objęty dochodzeniem w sprawie podżegania do nielegalnej imigracji. Po stronie włoskiej, zgodnie z nowym dekretem, ratownicy muszą udać się do portu wyznaczonego przez włoskie dowództwo centralne i nie mogą przeprowadzać wielu akcji ratowniczych.

Administrator konta statku The Louise Michel, prowadzonego przez organizację charytatywną artysty ulicznego Banksy'ego, napisał na Twitterze, że statek został zatrzymany po tym, jak wysadził 180 osób uratowanych z różnych łodzi w niebezpieczeństwie w sobotę.

