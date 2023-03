Putin nie zagra va banque? „Może zgodzić się na negocjacje”

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wciąż wierzy w zwycięstwo nad Ukrainą, ale nie jest gotów postawić wszystkiego na tę kartę – takiego zdania są analitycy z ISW. Ich zdaniem skuteczna wiosenna kontrofensywa Ukrainy może zmusić rosyjskie władze do zmiany punktu widzenia i zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym.

ISW: Putin nadal wierzy w zwycięstwo

„Ani Ukraina ani Zachód nie przekonały Putina, że powinien rozważyć jakiś kompromis. Zamiast tego Putin wciąż pozostaje skupiony na osiągnięciu swoich pierwotnych celów militarnych poprzez przeciągający się konflikt” – ocenia ISW.

„Zamierza wygrać, narzucając swoją wolę Ukrainie, albo łamiąc jej opór po tym, jak Zachód przestanie wspierać Kijów” – dodają analitycy. Swoje przekonania co do wiary Putina w zwycięstwo opierają na tym, iż rosyjska armia wciąż kontynuuje natarcia wokół Bachmutu, Awdijiwki i wzdłuż linii frontu w Ługańsku oraz zachodniej części obwodu donieckiego.

ISW: Ukraina ma trzy opcje

Eksperci ISW doszli do wniosku, że Ukraina ma obecnie trzy opcje. Może wstrzymać działania wojenne, co doprowadzi do „katastrofalnej porażki”. Może kontynuować ograniczone działania zbrojne, utrzymując jedynie obecną linię frontu, ale zachęci to Putina do dalszych ataków.

Mogą też rozpocząć kontrofensywę, by przekonać Putina do zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym, lub stworzyć taką rzeczywistość militarną, w której Kijów i jego zachodni sojusznicy będą mogli efektywnie „zamrozić wojnę”.

Awdijiwka nowym celem armii rosyjskiej?

Jak donosili przed kilkoma dniami analitycy z ISW, rosyjskie działania w Bachmucie wyraźnie zwolniły. Może to oznaczać, że w najbliższym czasie najeźdźcy mogą skupić się na nowych celach. Co prawda, doszło do próby przejęcia kolejnych terenów na południu miasta, ale ataki spotkały się z mocną odpowiedzią sił ukraińskich.

Wyraźnie wzrosła natomiast intensywność walk wokół Awdijiwki, co może oznaczać, że to właśnie to miasto będzie teraz najważniejszym celem Rosjan. Z analizy ISW wynika, że dociera do niego coraz więcej transportów z bronią i amunicją, ale na razie nie przełożyło się to na zdobycie terenu. Choć amerykańcy analitycy uważają, że w przypadku dalszych postępów Rosjan możliwe jest wycofanie się Ukraińców zarówno z Bachmutu jak i Awdijiwki, to na taki ruch jest obecnie zdecydowanie za wcześnie.







Raport Wojna na Ukrainie

