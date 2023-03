Ten rajski zakątek to „przesmyk suwalski” Dalekiego Wschodu. Rywalizacja, która zdeterminuje przyszłość świata

Piętą achillesową obszaru między Rosją i państwami NATO jest „przesmyk suwalski” – wąski pas ziemi rozdzielający Białoruś i Obwód Kaliningradzki. Przejęcie kontroli nad nim pozwoliłoby Rosjanom odciąć kraje bałtyckie od pozostałych krajów Sojuszu, a następnie dokonać na nie szybkiej inwazji. Scenariusz jak z czarnego snu sztabowców z Kwatery Głównej w Brukseli.

Na Dalekim Wschodzie tak newralgicznym miejscem jest Cieśnina Luzon. Dokładniej – leżące w niej wyspy archipelagu Babuyan. Formalnie należą one do Filipin, natomiast geostrategicznie leżą one w bezpośrednim sąsiedztwie Tajwanu. Tak bezpośrednim, że kontrola nad nimi jest jednoznacznie powiązana z bezpieczeństwem Tajpej. Z tego też powodu od kilku lat trwa zacięta rywalizacja między USA i Chinami o to, kto ma w Cieśninie Luzon silniejszą pozycję.

Ale Pekin i Waszyngton nie ograniczają się tylko do tej cieśniny. Ich rywalizacja trwa właściwie na całym świecie – a w ostatnich tygodniach weszła na nowy, wyższy, bardziej agresywny poziom. W kontekście wojny na Ukrainie każda taka sytuacja wywołuje dodatkowe obawy, że ziści się najbardziej dramatyczny scenariusz – mówiący o tym, że ten konflikt autentycznie przerodzi się w III wojnę światową.

Nowy porządek świata

Polityka prowadzona Filipiny od kilku lat nie jest już kwestią wyłącznie lokalną, lecz ma szersze, globalne konsekwencje. Kraj ten długo był bardzo prochiński i prorosyjski. Rządzący w nim przez sześć lat prezydent Rodrigo Duterte prowadził politykę otwarcie wspierającą Pekin i Moskwę. A te państwa z tego korzystały.