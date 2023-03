Gwałtowne protesty w Izraelu. Znane dalsze losy kontrowersyjnej ustawy

Skrajnie prawicowa i koalicyjna partia Żydowska Siła wydała oświadczenie ws. kontrowersyjnej reformy sądownictwa. Dyskusja ws. ustawy zostanie przesunięta na kolejną sesję izraelskiego parlamentu, która ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Wszystko po to, aby „przeprowadzić reformę w drodze dialogu”. Izraelski parlament w przyszłym tygodniu uda się na przerwę związaną z żydowskim świętem Paschy – poinformowało Sky News.

Kontrowersyjna reforma sądownictwa w Izraelu zostanie wstrzymana

Lider Żydowskiej Siły i jednocześnie minister bezpieczeństwa wewnętrznego, uważany za jednego z największych zwolenników ustawy o reformie sądownictwa zaznaczył, że jest gotowy na opóźnienie rządowych planów. W zamian Itamar Ben-Gewir uzyskał zobowiązanie ze strony premiera Benjamina Netanjahu, że Kneset zajmie się sprawą za kilka tygodni.

Zgodnie z propozycjami ministrowie mieliby większą kontrolę nad mianowaniem sędziów, w tym do Sądu Najwyższego, zmniejszając jednocześnie zdolność tego organu do wetowania ustaw lub orzekania przeciwko rządowi. Izraelski premier odwołał ministra obrony Joawa Galanta, który apelował do rządu o wstrzymanie się z wprowadzeniem kontrowersyjnej reformy sądownictwa. To wywołało ogromne protesty w największych miastach. W sobotę na ulice wyszło nawet 630 tys. ludzi.

Protesty w Izraelu ws. kontrowersyjnej ustawy

W sprawę zaangażował się nawet prezydent Izraela, który zaapelował do Netanjahu o wstrzymanie procesu legislacyjnego, mówiąc do niego, aby „się opamiętał”. Jicchak Herzog po zdymisjonowaniu Galanta zwrócił szefowi izraelskiego rządu uwagę, że „są na niego zwrócone oczy całego świata”. Do strajków doszło również na największym lotnisku w Tel Awiwie – Ben Gurion. Wszystkie loty zostały wstrzymane.

