Koszmarny wypadek autokaru na Półwyspie Arabskim. Zginęło 20 pielgrzymów

Do opisywanego tutaj wypadku doszło w poniedziałek 27 marca w południowej prowincji Asir. Autokar wiozący pielgrzymów do Medyny zapalił się po uderzeniu we fragment mostu. Doniesienia na temat okoliczności kolizji są mało precyzyjne.

Koszmarny wypadek w Arabii Saudyjskiej

Powiązany z rządem Arabii Saudyjskiej kanał Al-Ekhbariya mówił o „problemach z autokarem”, ale nie określał dokładnej przyczyny zapalenia pojazdu. Prywatna gazeta „Okaz” przekazała, że wypadek był spowodowany awarią hamulców.

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują całkowicie spalony szkielet pojazdu. Według informacji Al-Ekhbariya w zdarzeniu śmierć poniosło co najmniej 20 osób, a około 29 zostało rannych. Dziennikarze stacji podali, że ofiary były różnych narodowości, ale konkretnych danych na ten temat także nie podano.

Niebezpiecznie na drogach w okresie pielgrzymek

Do tego makabrycznego wypadku doszło w pierwszym tygodniu Ramadanu. Autokarem podróżowali muzułmanie, uczestniczący w „mniejszej pielgrzymce”, nazywanej umrą. Dopiero za kilka miesięcy wierni będą odbywać hadżdż, czyli obowiązkową podróż do Medyny.

Media ze świata arabskiego podkreślają, że poniedziałkowy wypadek unaocznia problemy związane z bezpieczeństwem pielgrzymujących tłumów. Trudne jest to zwłaszcza w okresie hadżdżu, kiedy na drogach panuje chaos, tworzony przez stojące w korkach autokary i busy z wiernymi.

W październiku 2019 roku w okolicach Medyny w zderzeniu autokaru z innym pojazdem zginęło 35 obcokrajowców, a cztery osoby zostały ranne.

Czym jest hadżdż?

Hadż, czyli pielgrzymka do najświętszych miejsc islamu, jest obowiązkiem, który przynajmniej raz w życiu powinien spełnić każdy muzułmanin, zdolny do tego fizycznie i finansowo. Według tradycji i doktryny islamu, hadż to także pielgrzymka duchowa, która oczyszcza duszę z grzechów i zapewnia jej uczestnikom darowanie win.

Ci, którzy wrócą do domów, będą nosić do końca życia zaszczytny tytuł „hadżiego” – człowieka, który był w Mekce. Ludzie tacy cieszą się w konserwatywnych społeczeństwach muzułmańskich powszechnym szacunkiem.

Czytaj też:

Wypadek w drodze na wycieczkę szkolną. Kierowca busa wymusił pierwszeństwoCzytaj też:

Phil Collins jest w coraz gorszym stanie. Nie może już występować