Problemy z pogrzebami wagnerowców. „Wasz bohater spalił własną matkę i siostrę”

Nie jest tajemnicą, że wielu rekrutów, którzy w ostatnim czasie trafili na front z ramienia Grupy Wagnera, to osoby zwerbowane w więzieniach. W zakładach karnych pojawiał się sam Jewgienij Prigożyn, który roztaczał przez skazańcami wizję przekucia wieloletniego wyroku na służbę u boku rosyjskiej armii. Wielu taka oferta kusiła, dlatego do Ukrainy trafili różnego rodzaju zbrodniarze, w tym mordercy. Liczni od razu ginęli, m.in. pod Bachmutem. O ogromnych stratach w swoich szeregach mówili sami wagnerowcy.

Zwłoki zbrodniarzy wracają do Rosji

Pochówki zabitych w Ukrainie najemników budzą duże emocje w ich ojczyźnie. Zwłoki, które są zidentyfikowane i wysłane do Rosji, trafiają w rodzinne strony. Władza oczekuje, by chować kryminalistów z honorami, co często spotyka się z dużym poruszeniem wśród miejscowych.

Jak relacjonuje „The New York Times” , bywa, że władze mniejszych miejscowości sprzeciwiają się państwowym pogrzebom przestępców. Przykładem jest syberyjska wioska, która odmówiła transportu zwłok mężczyzny skazanego za pobicie swojej dziewczyny.

W obwodzie rostowskim skandal wywołało pochowanie w „Alei bohaterów” 32-letniego Romana Łazarczuka, który zginął pod Bachmutem. Mężczyzna, który spoczął obok żołnierzy z II wojny światowej, przed zwerbowaniem do Grupy Wagnera odsiadywał wyrok za zabójstwo matki i siostry. W 2014 roku Łazarczuk podpalił dom, a obie kobiety poniosły śmierć w płomieniach. Po ceremonialnym pochówku w sieci zaroiło się od komentarzy oburzonych mieszkańców. „Ten wasz bohater spalił własną matkę i siostrę” – pisał jeden z nich.

Nie ma miejsca dla mordercy na cmentarzu

Podobnie burzliwie przyjęty został pogrzeb Nikity Kasatkina we wsi Żirken na terytorium kraju zabajkalskiego. Mężczyzna w 2020 roku usłyszał wyrok 10 lat więzienia za morderstwo. Będąc pod wpływem alkoholu, 21-letni wówczas Rosjanin zasztyletował innego mężczyznę.

– Cała osada wciąż pamięta o tym morderstwie. Mieszka tu trzy tysiące osób, wszyscy wszystkich znają. Zabił takiego dobrego człowieka, pasterza. W dodatku on sam to narkoman, zarejestrowany jako bezrobotny, choć ma dwie małe siostry, którym należy pomagać – opowiadał dziennikarzom anonimowy mieszkaniec.

„NYT” pisze, że spory we wsiach bywają tak ostre, że rodziny zabitych wagnerowców zwracają się o pomoc do samego Jewgienija Prigożyna. Tak postąpiła matka 25-letniego Igora Sawkina. Kobiecie odmawiano możliwości wykorzystania miejscowej świetlicy do zorganizowania uroczystego pogrzebu. Ostatecznie zbrodniarz został pochowany w innej miejscowości. Prigożyn po miesiącu odpisał, że „rozprawi się z szumowinami” , które stają na przeszkodzie pochówki bohatera.

