Wypadek autobusu na trasie Warszawa-Odessa

We wtorek 28 marca doszło do wypadku autobusu, który wyruszył z Warszawy i miał dotrzeć do Odessy. Jak podaje „Ukraińska Prawda”, pojazd przewrócił się w obwodzie chmielnickim. Na miejsce pracują służby ratunkowe. „Do wypadku drogowego doszło dziś, 28 marca. Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze z Wydziału Śledczego ds. Przestępstw Transportowych Departamentu Głównego Policji Państwowej” – podali w wydanym komunikacie przedstawiciele lokalnej policji.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód wjechał do rowu, a następnie na nierównej powierzchni przewrócił się. Autobusem podróżowało 25 pasażerów, w tym dwoje dzieci. Wszyscy są pod opieką lekarzy, którzy określają stopień ich obrażeń. Bilans osób poszkodowanych ma zostać przekazany w późniejszym terminie.

Więcej informacji wkrótce.