Prigożyn zakpił z Putina? ISW sugeruje, że chce zostać prezydentem Rosji

W najnowszej analizie ISW zwrócono uwagę na nietypowy wywiad, opublikowany przez należącą do Jewgienija Prigożyna Federalną Agencję Informacyjną. Założyciel grupy Wagnera przemawia w nim do dziennikarzy RT (Russia Today), RIA Novosti oraz wspomnianej agencji. Choć chodzi o rozmowę z 14 marca, Amerykanie przekonują, że warto do niej wrócić.

ISW bacznie przygląda się słowom Prigożyna

„Wywiad jest wart uwagi ze względu na jego unikalną formułę – w czasie wywiadu Prigożyn wydawał się odwzorowywać sposób, w jaki prezydent Władimir Putin nagrywa wyreżyserowane spotkania publiczne, albo aby zakpić po cichu z Putina albo zasugerować, że może zostać prezydentem Rosji, jak Putin” – podkreślają analitycy.

Zwrócono uwagę, że Prigożyn siedzi za biurkiem identycznie, jak podczas swoich wywiadów Władimir Putin. Kontrastuje to z dotychczasowymi występami medialnymi oligarchy, który wolał bardziej dynamiczne nagrania, udające autentyczne materiały z pola walki.

Prigożyn prezydentem Ukrainy, czy może Rosji?

ISW dostrzegło, że Rosjanin powtórzył w wywiadzie oskarżenia adresowane do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które rzekomo nie chce dostarczać grupie Wagnera amunicji artyleryjskiej. Już 18 stycznia Prigożyn ostro atakował Kreml, oskarżając część tamtejszych elit o zdradę i szukanie porażki w Ukrainie.

Analitycy podkreślili dodatkowo, że 11 marca Prigożyn ironicznie zapowiadał swój start w wyborach prezydenckich w Ukrainie w 2024 roku. Niektórzy dopatrują się w tym ukrytej zapowiedzi startu w wyborach w Federacji Rosyjskiej, które odbędą się również w 2024 roku.

„Ostatnie zachowanie Prigożyna – niezależnie od tego czy taka jest jego intencja – służy narracji zgodnie z którą Prigożyn ma większe aspiracje polityczne w Rosji” – podkreślili autorzy raportu Instytutu Studiów nad Wojną.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Problemy z pogrzebami wagnerowców. „Wasz bohater spalił własną matkę i siostrę”Czytaj też:

Alarmujące doniesienia z Bachmutu. Nagranie z Prigożynem ma być dowodem