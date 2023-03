Ujawniono zarobki „zabójcy numer jeden”. To on miał wydawać rozkazy zniszczenia Mariupola

Ukraińscy hakerzy ustalili tożsamość pułkownika sił powietrznych Rosji, który ma odpowiadać za zbrodnie popełnione w pierwszych miesiącach inwazji na Ukrainę, m.in. zbombardowanie Teatru Dramatycznego i szpitala położniczego w Mariupolu. Za zbrodniami ma stać pułkownik Siergiej Atroszczenko. Hakerzy rezultaty swoich prac przekazali dziennikarzom śledczym InformNapalm.

Namierzono kata Mariupola? „Zidentyfikowano zabójcę numer jeden”

Według doradcy mera Mariupola to Atroszczenko wydawał rozkazy, kiedy to za cele rosyjskich ataków były obierane obiekty cywilne. „Zidentyfikowano zabójcę mieszkańców Mariupola numer jeden. Tego, który wydawał rozkazy i nadzorował bombardowanie Teatru Dramatycznego, szpitala położniczego i dziecięcego. Już w pierwszych tygodniach (pełnowymiarowej wojny – red.) ustaliliśmy, że samoloty, za pomocą których atakowano Mariupol, startowały z lotniska Primorsko-Achtarsk" – napisał Petro Andriuszczenko.

Agencja UNIAN w publikacji na temat Siergieja Atroszczenki przekazała informacje dotyczące m.in. jego miejsca zamieszkania, a także danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adresy mailowe. Wspomniano również o żonie 41-letniego pułkownika.

Co ciekawe, ustalono również poziom zarobków Siergieja Atroszczenki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku otrzymywał od 180 do 370 tys. rubli miesięcznie. W marcu 2022 roku, kiedy w Mariupolu zbombardowane zostały Teatr Dramatyczny, szpital położniczy, dziecięcy i inne obiekty cywilne, otrzymał niemal 211 tys. rubli. Jak informuje InformNapalm, materiały dotyczące działalności Siergieja Atroszczenki i jego podwładnych zostały przekazane do Międzynarodowego Trybunału Karnego.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Zełenski rozszyfrował Putina? Prezydent Ukrainy bagatelizuje głośną wypowiedźCzytaj też:

Ambasador Rosji o „uzasadnionym celu rosyjskich działań odwetowych”. Pilna reakcja Szwecji