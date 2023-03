Pierwsza wizyta zagraniczna króla Karola III. Ten kraj wybrał po odwołaniu wizyty we Francji

Król Karol III wraz z małżonką Kamilą udał się do Berlina ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną. Początkowo miał być to Paryż, ale podróż została przełożona z uwagi na trwające we Francji protesty i strajki. Wcześniej Karol pojawiał się w Niemczech około 40 razy, po raz ostatni w 2020 r. Wizyta w Europie kontynentalnej ma być dowodem na silne więzi Wielkiej Brytanii z krajami po brexicie – podało AFP.

Napięty grafik Karola III podczas wizyty w Niemczech

Królewska para w Niemczech spędzi trzy dni – podała agencja Ukrinform. Na początek brytyjski monarcha został uroczyście powitany przed Bramą Brandenburską przez niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Niemiecki przywódca będzie towarzyszył Karolowi podczas serii wydarzeń.

Kolejnego dnia król Wielkiej Brytanii ma w planach spotkać się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, burmistrzem Berlina Franziską Giffey oraz przewodniczącą Bundestagu Baerbel Bas. Karol III wygłosi także przemówienie przed niemieckim parlamentem. Brytyjski monarcha ma również odwiedzić ukraiński ośrodek z uchodźcami na dawnym lotnisku Tegel. W dalszej części dnia królewska para ma odwiedzić rolników, gdzie zapoznają się z procesem dojenia krów i karmienia bydła.

Karol III pojawi się Berlinie i Hamburgu

Z kolei w piątek Karol i Kamila pojadą do Hamburga niemiecką koleją Deutsche Bahn, wcześniej rozmawiając z prezesem koncernu. W portowym mieście złożą wieniec pod pomnikiem św. Mikołaja, odwiedzą molo, wybiorą się na wycieczkę statkiem oraz będą korzystać z innych atrakcji. Poprzednia wizyta brytyjskiego monarchy w Niemczech, królowej Elżbiety II i księcia Filipa, miała miejsce latem 2015 r. Łącznie matka Karola III Niemcy odwiedziła pięć razy, pierwszy raz w 1965 roku.

