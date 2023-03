Apel papieża Franciszka do Polaków. „Wspierajcie cierpiących braci i siostry w udręczonej Ukrainy”

Papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji ogólnej w środę kontynuował serię katechez na temat gorliwości apostolskiej. Ojciec święty tym razem skupił się na świadectwie św. Pawła. Duchowny przekonywał, że dzięki wpuszczeniu Jezusa do swojego życia stał się „nowym stworzeniem”. – Nigdy nie jest za późno, by pozwolić całkowicie się zmienić – zaznaczył papież.

Papież wspomina „umęczonych Ukraińców”

Franciszek po audiencji zwrócił się do wiernych katolickich zgromadzonych na placu św. Piotra. Pozdrowił zwłaszcza włoskich i polskich pielgrzymów. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, pojawiła się tam grupa pielgrzymów z parafii św. Henryka we Wrocławiu, członkowie chóru „Cantate Deo” z Polskiej Misji Katolickiej regionu Dolnego Renu w Niemczech, pielgrzymujący z racji jubileuszu 25-lecia istnienia, grupy z Torunia i Opola oraz pielgrzymi indywidualni z kraju.

– Pozdrawiam serdecznie Polaków. Już za kilka dni będziemy wsłuchiwać się w przejmujący opis Męki Pańskiej. Niech słowo Boże obudzi w waszych sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował. Porzucając starego człowieka, możecie nieść z odnowioną gorliwością Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie, wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry w udręczonej Ukrainie. Z serca wam błogosławię – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek apeluje do Polaków

Papież kolejny raz zwrócił się do Polaków w tym miesiącu. Poprzednio zrobił to połowie marca, kiedy nawiązał do reportażu o Janie Pawle II. Duchowny prosił wtedy o poprawienie relacji pomiędzy kościelnymi hierarchami i wiernymi w naszym kraju. Z kolei w kontekście „udręczonej Ukrainy” papież Franciszek zwracał się do Polaków we wrześniu 2022 r.

