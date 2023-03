Kadyrow zabrał 15-letniego syna na miejsce ataku. Pokazał mu ciała napastników

We wtorek późnym wieczorem w mieście Gudermes w Czeczenii doszło do ataku na posterunek policji. Przywódca Czeczenów Ramzar Kadyrow oświadczył, że dwóch napastników zostało zabitych. Wcześniej mieli odmówić poddania się i rzucić granatem w siły bezpieczeństwa. Dzień wcześniej doszło też do ataku na biuro ministerstwa spraw wewnętrznych Inguszetii.

Kadyrow pokazał synowi zwłoki napastniów

Na miejsce zdarzenia przybył Kadyrow w towarzystwie swojego 15-letniego syna. „Kadyrow przyprowadził swojego 15-letniego syna na miejsce strzelaniny, żeby pokazać mu ciała zabitych, nagrać kilka TikToków i odjechać” – zwrócił uwagę białoruski, niezależny kanał NEXTA, który udostępnił nagranie z Gudermes.

Kanał poinformował, że w sieci pojawiło się także nagranie, na którym „rzeźnicy Kadyrowa kpią z zamordowanych napastników”.

„Napastnicy próbowali zakłócić spokój w świętym miesiącu”

Kadyrow opisał zajście w Gudermes na swoim profilu na Telegramie. „Specjalna operacja mająca na celu wyeliminowanie partyzantów na obrzeżach Gudermes trwała kilka minut. „Siły bezpieczeństwa działały według dopracowanego schematu tak szybko, jak to możliwe, aby przestępcy nie mieli czasu na zastanowienie się i podjęcie jakichkolwiek nielegalnych działań, które mogłyby prowadzić do poważnych konsekwencji” – stwierdził. Pochwalił też swoje jednostki za sprawne przeprowadzenie akcji.

„Napastnicy próbowali zakłócić spokój naszych obywateli w świętym miesiącu Ramadan. Republika Czeczeńska od dawna jest spokojnym i pokojowym regionem, otwartym dla wszystkich. Można tu przyjechać, ale ci, którzy popełniają przestępstwo zostaną ukarani” – oświadczył.

Przywódca Czeczenii ma 14 dzieci

Według mediów Kadyrow ma 14 dzieci. Troje z nich: 17-letni Achmat, 16-letni Eli i 15-letni Adam przeszli szkolenie wojskowe. Z kolei 24-letnia Aiszat pełni funkcję ministra kultury Czeczenii, a 23-letnia Khadiżat kieruje departamentem edukacji przedszkolnej w administracji mera Groznego.

