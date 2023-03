Pierwszy portret Karola III od czasu objęcia tronu. Uwagę zwraca pewien szczegół

Przypomnijmy: oficjalna koronacja króla Wielkiej Brytanii Karola III odbędzie się w sobotę, 6 maja, w Opactwie Westminsterskim w Londynie.

Koronacja ma być skromniejsza, ale z zachowaniem tradycji

Zgodnie z zapowiedziami, uroczystość ma mieć nieco skromniejszy charakter, niż miało to miejsce w przypadku koronacji jego matki – zmarłej we wrześniu Elżbiety II – w roku 1952. Nabożeństwo ma być krótsze, a liczba gości ma być mniejsza.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z kluczowych elementów uroczystości. Zgodnie z wielowiekową tradycją, Karol III założy na głowę koronę, zasiądzie na tronie, zaś po zakończeniu ceremonii przejedzie złota karetą ulicami centrum Londynu.

Pierwszy, nieoficjalny portret Karola III

Jak donosi brytyjska telewizja Sky News, powstał właśnie pierwszy portret Karola III, który został wykonany już po objęciu tronu. Ma on charakter nieoficjalny – oficjalne malowidło zostanie wykonane dopiero po ceremonii koronacji. Portret został wykonany przez 36-letniego malarza Alastaira Barforda, który w 2015 r. wykonał także jeden z ostatnich portretów Elżbiety II.

Portret Karola III jest obrazem olejnym i został wykonany w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Co ciekawe, monarcha nie pozował do portretu – Barford wykonał go na podstawie własnych szkiców oraz zdjęć.

„Chciałem uchwycić jego ciepło i wrażliwość”

Karol III nie ma na sobie żadnych symboli władzy i został przedstawiony w nieco mniej formalny sposób, niż można byłoby się spodziewać. Jest ubrany w granatowy garnitur, białą koszulę oraz różowy krawat, zaś jedną z dłoni trzyma swobodnie w kieszeni marynarki.

– Chciałem uchwycić jego ciepło i wrażliwość, empatię pojawiającą się w jego kontaktach z ludźmi, których spotyka. Ważne było, aby uchwycić współczujący wyraz twarzy – wyjaśnił malarz.

Karol III ma na nadgarstku indiańską bransoletkę

Uwagę zwraca pewien szczegół, który można dostrzec na nadgarstku lewej ręki Karola III. Chodzi o bransoletkę, która ma spore znaczenie dla brytyjskiego monarchy. Otrzymał ją od wodza jednego z plemion amazońskich w lutym w Pałacu Buckingham, gdzie odbywało się wówczas spotkanie poświęcone bioróżnorodności.

Malarz uzupełnił, że umieszczenie ozdoby na portrecie ma symbolizować szczególne zaangażowanie Karola III w kwestię ochrony środowiska.

