Prawie 150 tys. Rosjan zostanie powołanych do wojska. Putin podpisał dekret

Agencja Interfax poinformowała, że wiosenny nabór potrwa od 1 kwietnia do 15 lipca 2023 roku i będzie dotyczył obywateli Rosji w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie znajdują się w rezerwie. Z dokumentu, opublikowanego na stronach Kremla, wynika, że powołanych do wojska zostanie 147 tys. osób.

Wiosenny pobór do wojska. Putin podpisał dekret

Wcześniej w czwartek przewodniczący Komitetu Obrony rosyjskiej Dumy Państwowej Andriej Kartapołow poinformował, że osoby powołane do wojska podczas wiosennego poboru nie będą kierowane do służby na nielegalnie zaanektowanych przez Rosję terenach Ukrainy – do Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej oraz do Zaporoża i obwodu chersońskiego.

– Ustawa o stopniowej zmianie wieku poborowych nie może zostać wprowadzona w życie w okresie poboru wiosennego, więc nowy pobór odbędzie się zgodnie z dotychczasowymi normami i zasadami, które określają obowiązujące przepisy, i nikt nie musi się o to martwić – zapewnił.

Rosja obejmie poborem więcej roczników

Zgodnie z planowanymi zmianami do wojska będą mogli być wcielani mężczyźni w wieku od 18 do maksymalnie 30 lat, a nie jak do tej pory do 27 lat. Ustawa ma zostać rozpatrzona przez Dumę Państwową po 17 kwietnia.

Agencja Interfax poinformowała też, że Władimir Putin jednocześnie podjął decyzję „o przeprowadzeniu (...) zwolnienia ze służby wojskowej żołnierzy, marynarzy, sierżantów i brygadzistów, którym upłynął termin służby wojskowej”.

Sposób na rekrutację do walki w Ukrainie

Brytyjskie ministerstwo obrony zwracało uwagę na początku roku, że „rosyjscy przywódcy liczą na to, że podniesienie limitu wieku przy rutynowym poborze do wojska zapewni dodatkowy personel do walki na Ukrainie, ale nie wywoła tak negatywnej reakcji, jak kolejna runda «częściowej mobilizacji»”. Ogłoszenie w ubiegłym roku w Rosji „częściowej mobilizacji” wywołało popłoch – część osób próbowała uciec z kraju.

