Donald Trump poznał decyzję przysięgłych. Tego jeszcze nie było

Donald Trump usłyszy zarzuty w związku ze sprawą z 2016 roku. Chodzi o zapłacenie 130 tys. dolarów aktorce porno za milczenie. Stormy Daniels przed otrzymaniem pieniędzy od prawnika Trumpa twierdziła, że doszło między nią i miliarderem do romansu. Do tej pory podobna sytuacja nie spotkała żadnego z prezydentów USA – ani były ani obecny prezydent nie usłyszał nigdy zarzutów przed sądem.

O oskarżeniu Donalda Trumpa na łamach „NYT” poinformowało pięć różnych źródeł. Podkreślały one zgodnie, że w tej sprawie nie chodzi o wykroczenie, ale przestępstwo (felony). Oznacza to, iż uciszanie aktorki porno łapówką może prowadzić do poważniejszego złamania prawa – np. naruszenia prawa wyborczego. Afera ze Stormy Daniels wybuchła bowiem w trakcie kampanii wyborczej, a jej zatuszowanie mogło mieć wpływ na wynik wyborczy.



Oprócz tej sprawy, były prezydent może oczekiwać też na 34 zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji biznesowej. Przebywający w Mar-a-Lago na Florydzie Trump skomentował już doniesienia „New York Timesa”. W swoim stylu odpierał zarzuty oskarżeniami, mówiąc o„prześladowaniu politycznym” i „ingerencja w wybory, jakiej nie było w historii”. Członek Partii Republikańskiej stara się bowiem o nominację swojego ugrupowania do kolejnej walki o fotel prezydenta.

