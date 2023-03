Orban: scenariusz III wojny światowej nie jest już literacką fikcją

– Ryzyko kolejnej wojny światowej jest dość namacalne i nie jest to przesada – oświadczył w piątek Viktor Orban w radiu Kossuth. Przebieg wywiadu opisuje agencja TASS. Węgierski premier stwierdził, że „Unia Europejska nadal dyskutuje o wysłaniu wojsk na Ukrainę, co może doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z Rosją”.

Orban boi się III wojny światowej. Wskazuje na Zachód

Według Orbana, Zachód wysyła coraz potężniejszą broń do dalszych działań wojennych przeciwko Rosji, dlatego „scenariusz III wojny światowej nie jest już literacką fikcją”. – Teraz jest to realne zagrożenie – ocenił. Jak dodał, europejscy przywódcy „już zastanawiają się, czy kraje UE mogłyby wysłać jakieś siły pokojowe do Ukrainy”, co jego zdaniem „byłoby przekroczeniem innej granicy”.

– Masowe dostawy broni z Zachodu do Kijowa wykluczają perspektywy uregulowania kryzysu w Ukrainie na drodze negocjacji - powiedział w piątek sekretarz generalny Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) Imangali Tasmagambetow. Dodał, że Zachód „kontynuuje linię polityczną zmierzającą do dalszej eskalacji sytuacji wokół Ukrainy”.

Mocne słowa Morawieckiego o Niemcach. „Nie byli tak hojni, jak powinni”

Premier Mateusz Morawiecki udzielił w ostatnich dniach wywiadów m.in. amerykańskiemu dziennikowi „The Wall Street Journal”. Zapowiedział tam, że Polska i Słowacja dostarczą Ukrainie co najmniej 17 zmodernizowanych myśliwców MiG. – Poprzez dostawy MiG-ów chcemy zachęcić innych, tak jak zrobiliśmy to z czołgami Leopard – zaznaczył premier. Jak dodał, dostawy czołgów były „poza naszą wyobraźnią jeszcze pół roku temu”. – To samo stanie się, mam nadzieję, z myśliwcami – stwierdził.

Premier mówił też o swojej nadziei, że Ukraina otrzyma również odrzutowce zaprojektowane przez Zachód. Jak podkreślał, Polska rozważa dostarczenie władzom w Kijowie myśliwców F-16.

