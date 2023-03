Putin odwołuje ambasadorów. Ochłodzenie relacji z Łotwą i Estonią

Na rosyjskich stronach rządowych pojawiły się dwa nowe dekrety podpisane w piątek przez Władimira Putina. Dotyczą odwołania ambasadorów Łotwy i Estonii.

Dokumenty dotyczą Michaiła Wanina, który został ambasadorem Rosji na Łotwie we wrześniu 2021 r., wcześniej natomiast był ambasadorem w Danii i Słowenii. Kolejny odwołany urzędnik, Władimir Lipajew, został ambasadorem Rosji w Estonii w grudniu ubiegłego roku. Kommiersant zwraca uwagę, że Łotwa i Estonia „obniżyły w lutym br. poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją”.

Estonia jest krajem, który – podobnie jak Polska – od pierwszego dnia rosyjskiej agresji opowiada się za zdecydowanym wspieraniem Ukrainy. Natomiast pod względem stosunku udzielonego wsparcia do wartości PKB Estonia jest światowym liderem.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że etniczni Rosjanie stanowią ok. jedną czwartą społeczeństwa Estonii. To skutek wielowiekowej zwierzchności Moskwy na tych terenach: od początku XVIII wieku do 1918 r. Imperium Rosyjskiego, a w latach 1940-1991 Związku Radzieckiego.

Rosja poinformowała 23 stycznia, że obniżyła poziom dyplomatyczny stosunków z Estonią. Wtedy ambasador Estonii został wezwany do rosyjskiego MSZ. Dyplomacie nakazano opuścić Rosję do 7 lutego. „Estonia podjęła nowy nieprzyjazny krok zmierzający do załamania stosunków między naszymi krajami” – poinformowało wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Łotwa okazała solidarność z Estonią. Tam od 24 lutego obniżono poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją.

Orban: scenariusz III wojny światowej nie jest już literacką fikcją