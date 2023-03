Szwajcaria. Wykolejenie dwóch pociągów. Są ranni

W piątek 31 marca w północno-zachodniej części Szwajcarii wykoleiły się dwa regionalne pociągi. Do tych niezależnych od siebie zdarzeń doszło w odległości około 40 kilometrów. Pierwszy pociąg wykoleił się ok. 16:30 czasu lokalnego między miejscowościami Luscherz a Biel, a drugi – dwadzieścia minut później w okolicach Büren zum Hof.

Dwa wypadki pociągów w Szwajcarii. Są poszkodowani

Jeden skład całkowicie wypadł z szyn i przewrócił się na bok, a w przypadku drugiego zdarzenia wykoleiło się kilka tylnych wagonów. Trwa akcja strażaków i policji. Na miejscu obu wypadków są również ratownicy medyczni, którzy oceniają stan poszkodowanych. Niewiadomą pozostaje, ile osób odniosło obrażenia. Przedstawiciele służb będą wydawać komunikaty w sprawie.

Z informacji lokalnych mediów wynika, że w czasie, gdy doszło do wykolejeń, nad Szwajcarią przechodziła gwałtowna burza i ulewa, którym towarzyszył silny wiatr. Jedna z nieoficjalnych hipotez zakłada, że woda podmyła tory, co mogło przyczynić się do wypadków. Trasa jest obecnie nieprzejezdna, ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową.

Czytaj też:

Podwójne zabójstwo w Wielkopolsce. Podejrzany przyznał się do winyCzytaj też:

Rzucił się z pięściami na policjantkę po służbie. Jest nagranie