Papież Franciszek wyszedł ze szpitala w świetnym nastroju. „Wciąż żyję”

W klinice Gemelli w Rzymie papież Franciszek przebywał od środy, ze względu na problemy z oddychaniem. W czwartek wieczorem lekarze poinformowali duchownego, że wykryto u niego infekcyjne zapalenie oskrzeli.

Papież Franciszek wyszedł ze szpitala. „Wciąż żyję”

Papież Franciszek opuścił klinikę Gemelli w Rzymie w sobotę 1 kwietnia przed południem. Przy bramie szpitala wyszedł z samochodu i krótko rozmawiał z dziennikarzami. Był w świetnym nastroju i pozwolił sobie na żarty z dziennikarzami. – Wciąż żyję – miał rzucić do tłumu, o czym informuje agencja AFP.

Franciszek w rozmowie z dziennikarzami potwierdził też, że będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra.

Vatican News informuje również, że wychodząc ze szpitala, Franciszek objął parę rodziców, którzy ostatniej nocy stracili córkę. Papież zatrzymał się, żeby się z nimi pomodlić.

Następnie Franciszek udał się na modlitwę do bazyliki Matki Bożej Większej. Potem wróci do Watykanu do Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

Papież Franciszek podczas pobytu w szpitalu wrócił do pracy

W piątek dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał, że dzień wcześniej papież zjadł na kolację pizzę. Towarzyszyły mu osoby, które pomagają mu podczas pobytu w szpitalu: lekarze, pielęgniarki, asystenci oraz żandarmi.

W piątek Franciszek po przeczytaniu gazet wrócił do pracy. Duchowny ma w sobotę wrócić do domu. Bruni podkreślił, że jeśli Franciszek zostanie wypisany ze szpitala, to następnego dnia mógłby uczestniczyć w liturgii Niedzieli Palmowej na placu św. Piotra.

Portal Vatican News podał, że po południu Ojciec Święty złożył wizytę dzieciom na pediatrycznym oddziale onkologicznym. Papież przekazał dzieciom różańce, jajka z czekolady oraz książki o narodzinach Jezusa.

Franciszek rozmawiał także z matkami dzieci oraz pozdrawiał lekarzy i pielęgniarki. Podczas trwającej pół godziny wizyty papież ochrzcił kilkutygodniowego chłopczyka. Zwrócił się do matki, aby powiedziała, kto oddzielił dziecku chrztu. Kiedy krople wody spadły na czoło chłopca, wówczas zaczął płakać, a duchowny starał się go uspokoić.

