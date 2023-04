Młoda podwładna Prigożyna uciekła do Hiszpanii. „Niewiarygodne, ale udało się!”

Po ataku Rosji na Ukrainę, świat zaczął nakładać sankcje na osoby zaangażowane w funkcjonowanie machiny wojennej Putina. Wiele krajów, w tym te należące od Unii Europejskiej, zaczęło odmawiać Rosjanom wydawania wiz turystycznych. Przepisy zaostrzyła m.in. Polska. Okazuje się jednak, że nadal nie brakuje przypadków, gdy poplecznicy Kremla omijają sankcje.

O najnowszym przykładzie pisze serwis „Rotonda”, a w ślad za nim – Meduza i Nexta. Chodzi o Ksenią Parfenową. Młoda Rosjanka kierowała redakcją serwisu „Polityka dziś”, wchodzącego w skład grupy medialnej Patriot należącej do Jewgienija Prigożyna. Parfenowa objęła stanowisko jesienią 2022 roku, gdy jej poprzednik pilnie wyjechał do Kazachstanu w obawie przed mobilizacją. Z działalnością Prigożyna związana jest od 2014 roku, kiedy to pracowała w „fabryce trolli” w Olgino.

UE nałożyła na nią sankcje. A Hiszpania dała wizę

W połowie lutego Parfenowa poinformowała w mediach społecznościowych, że złożyła wniosek o hiszpańską wizę studencką. Co ciekawe, jednym z potrzebnych dokumentów było zaświadczenie o zatrudnieniu, które dostarczyła. Służby miały więc jasną informację, gdzie pracuje. W trakcie na grupę Patriot zostały nałożone sankcje. Parfenowa relacjonowała, że w związku z tym była pewna, że nie otrzyma wizy.

Szybko okazało się jednak, jak dziurawe są przepisy. „1 marca zaproszono mnie po odbiór paszportu. Niewiarygodne, ale dali mi go!” – przekazała Rosjanka. Gdy tylko dostała szansę, Parfenowa wyjechała do Hiszpanii. W ostatnim czasie publikowała zdjęcia z plaży. Stwierdziła też, że nie planuje powrotu do Rosji. W marcu złożyła rezygnację z funkcji redaktor naczelnej, ale jej nazwisko nadal figuruje na stronie internetowej organizacji Patriot. Parfenowa wymieniana jest tam jako członkini rady koordynacyjnej grupy medialnej. Obecnie jej profil na Instagramie jest już niedostępny, ale pozostały zrzuty ekranu.

twitterCzytaj też:

Prigożyn zakpił z Putina? ISW sugeruje, że chce zostać prezydentem RosjiCzytaj też:

Prigożyn szokuje. „Jeśli się nie mylę, tam go nie pochowaliśmy”Czytaj też:

Rosjanie mogą podróżować poza Unię Europejską przez Finlandię. Helsinki złagodziły zasady na granicy