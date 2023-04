Koniec spekulacji. Stoltenberg wskazał datę dołączenia Finlandii do NATO

Pod koniec ubiegłego tygodnia Turcja, jako ostatni z 30 krajów NATO, zatwierdziła przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oficjalna uroczystość rozszerzenia składu międzynarodowej organizacji odbędzie się już jutro – 4 kwietnia.

Finlandia we wtorek stanie się członkiem NATO

– To jest historyczny tydzień. Jutro powitamy w sojuszu Finlandię jako 31. członka NATO. W ten sposób Finlandia stanie się bezpieczniejsza, a nasz sojusz silniejszy. Po raz pierwszy podniesiemy fińską flagę w naszej siedzibie. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, krajów nordyckich i dla całego NATO – powiedział na konferencji prasowej Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Historyczny moment rozszerzenia NATO uświetni ceremonia, w czasie której będą przemawiać m.in. prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz Jens Stoltenberg.

Wojna w Ukrainie. Jens Stoltenberg: Nic nie wskazuje na to, aby prezydent Putin był gotowy na pokój

Jens Stoltenberg w czasie konferencji prasowej mówił również o rozpętanej przez Rosję wojnie w Ukrainie. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że nic nie wskazuje na to, żeby Władimir Putin szukał drogi do zakończenia konfliktu. Jednocześnie Jens Stoltenberg zapewnił Ukrainę o wsparciu, które nieustannie płynie i wciąż będzie płynęło od sojuszników.

– Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO spotykają się w bardzo ważnym momencie. Jutro odbędzie się posiedzenie komisji NATO-Ukraina z udziałem ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby. Nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, ale wiemy, że musimy zadbać o to, aby Ukraina w przyszłości była w stanie powstrzymywać agresorów. Tak, aby historia nie mogła się powtórzyć. Nie możemy pozwolić na to, aby Rosja dalej negatywnie wpływała na bezpieczeństwo w Europie – powiedział Jens Stoltenberg.

– Nic nie wskazuje na to, aby prezydent Putin był gotowy na pokój. On jest gotowy na kontynuowanie wojny. Dlatego jesteśmy zjednoczeni, chcemy być silni, chcemy być razem i chcemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne – dodał sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że drzwi do Sojuszu Północnoatlantyckiego są otwarte.

Czytaj też:

Desperacja Moskwy? Broń jądrowa ma trafić w okolice granicy z PolskąCzytaj też:

Kolejna tyrada Miedwiediewa. „Czy Europa jest gotowa na rzędy trumien?”