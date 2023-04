Nowy członek NATO. Rosja zapowiada „kroki odwetowe”

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko powiedział, że Rosja wzmocni swój potencjał militarny na kierunku zachodnim i północno-zachodnim, jeśli Finlandia przystąpi do NATO – donosi agencja RIA Novosti. Gruszko zaznaczył, że Moskwa już podejmuje dodatkowe środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na rozmieszczenie sił i środków NATO w Finlandii.

Finlandia w NATO. Rosja wzmocni swój potencjał militarny

Tego samego dnia białoruskie wojsko zdecydowało się „przetestować swoją gotowość bojową”. W komunikacie zapowiadającym ten ruch nie ma jednak mowy o Finlandii w NATO. „Działania mają charakter kompleksowy i pozwolą na określenie zdolności dowódców do kierowania podległymi jednostkami i pododdziałami wojskowymi w momencie doprowadzenia ich do najwyższego stopnia gotowości bojowej, a także gotowości jednostek wojskowych do prowadzenia zadania zgodnie z ich przeznaczeniem w terminie” – wskazano.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Turcja, jako ostatni z 30 krajów NATO, zatwierdziła przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oficjalna uroczystość rozszerzenia składu międzynarodowej organizacji odbędzie się 4 kwietnia.

Kancelaria Prezydenta Finlandii Sauli Niinistö potwierdziła te informacje. Niinistö uda się do Brukseli, aby wziąć udział w oficjalnej ceremonii w Kwaterze Głównej NATO. Jak poinformowało biuro, w uroczystości wezmą również udział minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto i minister obrony Antti Kaikkonen.

Wojna w Ukrainie. Rosja reaguje na ruch NATO

– To jest historyczny tydzień. Jutro powitamy w sojuszu Finlandię jako 31. członka NATO. W ten sposób Finlandia stanie się bezpieczniejsza, a nasz sojusz silniejszy. Po raz pierwszy podniesiemy fińską flagę w naszej siedzibie. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, krajów nordyckich i dla całego NATO – powiedział na konferencji prasowej Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Historyczny moment rozszerzenia NATO uświetni ceremonia, w czasie której będą przemawiać m.in. prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz Jens Stoltenberg.

