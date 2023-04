Biełsat: Łukaszenka zrobił krok wstecz. Chodzi o sprawę Andżeliki Borys

Szefowa Związku Polaków na Białorusi, który w 2005 został zdelegalizowany przez białoruskie władze, została 23 marca 2021 roku zatrzymana przez milicję. Andżelice Borys postawiono zarzut dotyczący organizacji jarmarku Kaziuki, który władze Białorusi traktują jako nielegalne zgromadzenie.

W tej samej sprawie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze został skazany Andrzej Poczobut. Białoruski reżim zarzucał im rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści.

Andżelika Borys zwolniona z aresztu domowego

Wiosną 2022 roku Andżelika Borys została zwolniona z aresztu. Funkcjonariusze białoruskich służb odwieźli ją do wsi Grzebienie na Grodzieńszczyźnie. Polce nakazano pobyt w nieformalnym “areszcie domowym”. Z ustaleń Biełsatu wynika, że szefowa ZPB oraz jej matka zostały wezwane do Mińska. Białoruscy urzędnicy mieli jej wręczyć pismo z informacją o umorzeniu postępowania. Jako powód podano brak znamion przestępstwa. Co więcej, Polsce obiecano zwrot wszystkich przedmiotów skonfiskowanych podczas śledztwa.

– Zważywszy na to, że Andrzej Poczobut skazany został w tej samej sprawie na 8 lat, stawia to Związek Polaków na Białorusi i jego emigracyjnych działaczy w trudnej sytuacji i umożliwia rozgrywanie tej karty – oceniła dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

