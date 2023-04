Ukraińcy szykują nowe siły. Gen. Skrzypczak: Oto klucz do powodzenia kontrofensywy

W perspektywie ostatnich trzech miesięcy, sytuacja na froncie wojny polega na uporczywych walkach, noszących znamiona lokalnych, taktycznych. Rosjanie nieustannie atakują pozycje ukraińskich obrońców na kilku kierunkach, szukając szansy na wyprowadzenie swojej ofensywy, którą markowali na czas lutowych mrozów. Rozproszenie wysiłku na tylu kierunkach skutecznie, moim zdaniem, pozbawiło Rosjan zdolności do wyprowadzenia ofensywy. A dopełnia tego znakomicie prowadzona obrona przez Ukraińców. I czego jeszcze Rosjanie by nie chcieli zrobić, na ofensywę już ich nie stać. Stąd ich przygotowania do obrony w obawie przed ukraińską ofensywą.

Zmagania o Bachmut i Awdijiwkę to próba zdobycia jak największej części Donbasu. Walki wyczerpują obie walczące strony niemiłosiernie. Legendy, które się wokół nich buduje, są potrzebne, choć obrazu pola walki w zasadniczy sposób nie zmieniają i nie dają żadnej ze stron oczekiwanego sukcesu. A szermowanie stratami Rosjan, tysiącami jednego dnia, skłania mnie do wniosku. że tam już walczą rosyjskie duchy. Bo skąd mieliby Rosjanie brać dziesiątki tysięcy, jakie rzekomo poległy w Bachmucie, skoro utrzymują nadal długi front dość aktywnie i na innych kierunkach? Ale to ocena operacyjna, wojskowa.