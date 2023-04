Donald Trump zostanie formalnie postawiony w stan oskarżenia. Wiadomo, jak to będzie wyglądało

Donald Trump we wtorek wieczorem czasu polskiego stanie się pierwszym byłym prezydentem USA, który stanie przed sądem i usłyszy zarzuty karne. Do tej pory nigdy wcześniej w historii się to nie zdarzyło – przypomniało CNN. Były amerykański przywódca zostanie postawiony w stan oskarżenia. Chodzi o zapłacenie 130 tys. dol. aktorce porno Stormy Daniels za milczenie o romansie z Trumpem podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Według śledczych było to naruszenie prawa wyborczego.

Donald Trump odniesie się do zarzutów?

Dziennikarze nie będą mogli transmitować wydarzeni na żywo. Wniosek mediów został odrzucony. Pięciu fotografów będzie jednak mogło zrobić zdjęcie Trumpa i sali sądowej przed rozpoczęciem rozprawy. We wtorek mogą również zostać ujawnione szczegóły dotyczące zarzutów. Były prezydent USA będzie miał okazję odnieść się do zarzutów tego samego dnia podczas imprezy w swojej posiadłości Mar-A-Lago.

Trump twierdzi, że jest niewinny i „prześladowany politycznie” ze strony administracji prezydenta Joe Bidena. Były amerykański przywódca w poniedziałek pojawił się w Nowym Jorku i zatrzymał się w Trump Tower. We wtorek ma udać się do siedziby sądu w centrum Manhattanu. Byłemu prezydentowi USA przez cały dzień będą towarzyszyć służby specjalne. Trumpowi zostaną pobrane odciski palców. Nie wiadomo, czy zostanie mu zrobione zdjęcie. Istnieje obawa, że może ono wyciec.

Nowy obrońca byłego prezydenta USA

Po odczytaniu przez sędziego zarzutów były amerykański przywódca będzie miał szansę, aby przyznać się do winy lub nie. W poniedziałek Trump włączył do sprawy nowego adwokata, który ma pełnić rolę głównego obrońcy. Były prezydent USA może mieć również kolejne kłopoty. Chodzi o jego rolę w ataku na Kapitol, przetrzymywanie niejawnych dokumentów w Mar-A-Lago i próbę unieważnienia wyborów w 2020 r. w stanie Georgia.

