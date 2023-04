Donald Trump został aresztowany

Donald Trump przybył we wtorek do biura prokuratora okręgowego na Manhattanie w Nowym Jorku, gdzie został aresztowany. Jak podało CNN, były prezydent USA obecnie przebywa w areszcie policyjnym przed zbliżającym się postawieniem go w stan oskarżenia.

CNN wskazuje, że Trumpowi zostaną pobrane odciski palców, ale nie jest jasne, czy zostanie mu zrobione policyjne zdjęcie. Następnie były prezydent zostanie doprowadzony na salę sądową, gdzie zostanie postawiony w stan oskarżenia. Stacja podkreśla, że sama procedura będzie „szybka i rutynowa”, ale to „surrealistyczny i historyczny moment w historii Stanów Zjednoczonych”.

„Kieruję się na Dolny Manhattan, do gmachu sądu. Wydaje się to takie SURREALNE — WOW, zamierzają mnie ARESZTOWAĆ. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w Ameryce” – napisał Trump na platformie Truth Social, będąc w drodze do biura prokuratora.

Wkrótce więcej informacji