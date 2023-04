Pentagon przekaże Ukrainie wsparcie o wartości 2,6 mld dol. Nowy pakiet

Nowa transza amerykańskiej pomocy militarnej



W ramach najnowszego pakietu wsparcia dla Ukrainy, Waszyngton chce wysłać do Kijowa ogromną ilość amunicji do systemów rakietowych HIMARS, pociski do baterii Patriot oraz rakiety do systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS.

Oprócz tego Ukraińcy dostaną z USA także systemy przeciwczołgowe, pojazdy, radary dla obrony przeciwlotniczej, uzbrojenie przeciwko dronom oraz inne mniejsze elementy uzbrojenia. Obok wyrzutni granatów i zwykłej broni palnej obrońcy Ukrainy dostaną też 23 miliony sztuk amunicji.

Biden umożliwił zwiększenie ilości amunicji

Część amunicji artyleryjskiej i systemów rakietowych za łączną kwotę 500 milionów dolarów zostanie przeniesiona z magazynów amerykańskiej armii. Taki ruch był możliwy dzięki decyzji prezydenta Joe Bidena. Pozostała część transportu, warta 2,1 miliarda dolarów zostanie wysłany w ramach Ukraine Assistance Security Initiative (USAI).

Od początku rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku, Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie wsparcia wojskowego o łącznej wartości ponad 35 miliardów dolarów.

USA wspierają Ukrainę, a Chiny Rosję?

– Stany Zjednoczone zaczęły ostatnio dostrzegać „niepokojące” trendy w chińskim wsparciu dla rosyjskiego wojska i pojawiają się oznaki, że Pekin chce „podkraść się do linii” i dostarczyć pomoc wojskową Rosji, nie dając się na tym złapać – powiedzieli w rozmowie z CNN amerykańscy urzędnicy zaznajomieni z informacjami wywiadowczymi. Media zaznaczały, że urzędnicy nie opisali szczegółowo, jakie dane wywiadowcze, sugerujące zmianę postawy Chin, dotarły do USA

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poruszył tę kwestię podczas spotkania ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi na marginesie konferencji. – Sekretarz dość otwarcie ostrzegał przed implikacjami i konsekwencjami udzielania przez Chiny wsparcia materialnego Rosji lub pomagania Rosji w systematycznym unikaniu sankcji – powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Jednoznaczne słowa Stoltenberga ws. gróźb Rosji. „Moskwa nie będzie decydowała”Czytaj też:

Jeden z ochroniarzy Putina uciekł na Zachód. Opowiedział o paranoicznym strachu Putina