Rosyjska elita imprezuje we francuskim kurorcie. Wśród gości m.in. żona zastępcy Szojgu

W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie Unia Europejska zatwierdziła 10. pakiet sankcji na Rosję. Dotycą one m.in. zaostrzenia ograniczeń eksportowych oraz zaostrzenia restrykcji wobec podmiotów wspierających wojnę, propagandowych czy dostarczających wykorzystywane przez Rosję drony.

Chociaż eksperci podkreślają, że z powodu ograniczeń rosyjska gospodarka jest w opłakanym stanie, dla zwykłych obywateli sankcje nie okazują się aż tak dotkliwe. Niektórzy Rosjanie bez przeszkód korzystają z uroków odpoczynku w zagranicznych kurortach.

Tak rosyjska elita bawi się we francuskim kurorcie

Dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy” wzięli pod lupę francuską miejscowość Courchevel. Od lat jest to jeden z ulubionych kurortów Rosjan. Mimo trwającej od przeszło roku wojny w Ukrainie, na ulicach francuskiego miasteczka widać tłumy bogatych Rosjan.

Wśród turystów dostrzeżono m.in. Swietłanę Iwanową, żonę wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa. Kobieta bawiła się w towarzystwie rosyjskiego piosenkarza Wałerija Meładzego i robiła zakupy w miejscowych ekskluzywnych butikach.

Fikcyjny rozwód pozwolił ominąć sankcje

Jak to możliwe i dlaczego żona jednego z kierowników pełnowymiarowego wtargnięcia Rosji na Ukrainę do tej pory cieszy się życiem w cywilizowanym świecie? – zastanawiali się dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy”. Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego ustaliła, że Swietłana Iwanowa wzięła fikcyjny rozwód z mężem, aby uniknąć sankcji, którymi został on objęty jesienią. Dzięki temu może bez przeszkód podróżować po całym świecie.

Współpracownicy Aleksieja Nawalnego podkreślili, że małżeństwo Iwanowów ukrywa swój prawdziwy majątek. Zastępca Siergieja Szojgu i jego żona mają posiadać co najmniej kilka luksusowych nieruchomości i ekskluzywnych samochodów, które nie zostały wpisane do żadnych oficjalnych dokumentów.

„Jestem za, a nawet przeciw”

Wałerij Meładze, który towarzyszył Swietłanie Iwanowej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Zapytany, czy dobrze się bawi w czasie, gdy Rosja bombarduje ukraińskie miasta, uciekł sprzed kamery. Początkowo złożył propozycję porozmawiania z reporterem w cztery oczy, jednak ostatecznie nie zgodził się na wywiad.

Z miejsca, w którym byli dziennikarze, zabrali go żona i syn. Ukraińska Prawda przypomniała, że tuż po wybuchu wojny w Ukrainie muzyk wystąpił z apelem przeciwko rosyjskiej inwazji. Później kontynuował jednak swoje występy w Rosji.

