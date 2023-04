Ważą się polityczne losy Sanny Marin? Jednej sprawie mówi zdecydowane „nie”

W minioną niedzielę w godzinach wieczornych zostały przedstawione oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii. Wygrała je liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK). Drugie miejsce zajęła populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie (PS), a ostatnią pozycję na podium przypadło Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP), której liderką jest premier Sanna Marin.

Polityczna przyszłość Sanny Marin. „Mam nadzieję, że będę mogła prowadzić spokojniejsze życie”

Zaledwie kilka dni później, w środę 5 kwietnia, Sanna Marin ucięła spekulacje dotyczące swoich dalszych aspiracji politycznych. Poinformowała, że ustąpi ze stanowiska przewodniczącej partii i przekazała, że od przyszłego tygodnia będzie pracowała jako członek parlamentu.

– Mam nadzieję, że będę mogła prowadzić spokojniejsze życie – powiedziała na konferencji prasowej. Jednocześnie Sanna Marin stanowczo zadeklarowała, że nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Polityk dodała również, że dotychczas nie otrzymała żadnej propozycji objęcia stanowiska w międzynarodowych organizacjach.

Finlandia dołączyła do NATO

O Finlandii w ostatnich dniach było głośno ze względu na historyczny ruch – oficjalne rozszerzenie składu NATO. – Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka Sojuszu i mam nadzieję, że niedługo będę mógł powitać także Szwecję – powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. – W dzisiejszych czasach przyjaciele i sojusznicy są najważniejsi i Finlandia ma teraz najsilniejszych przyjaciół i sojuszników na świecie – podkreślił.

Jens Stoltenberg odniósł się też do największego przeciwnika rozszerzania NATO, prezydenta Rosji. – Władimir Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi do NATO. Dziś pokazujemy, że mu się to nie udało. Zastraszanie i agresja po prostu się nie sprawdzają. Zamiast mniej NATO, Putin osiągnął sytuację przeciwną – więcej NATO, a nasze drzwi pozostają nadal otwarte – zadeklarował.

