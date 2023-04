Ambasador Chin zaskakuje w sprawie Rosji. „To tylko retoryka”

Ambasador Chin w UE Fu Cong udzielił wywiadu redakcji „The New York Times” przed wizytą europejskich urzędników w Pekinie. Do Chin w trzydniową podróż udają się prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak tłumaczy amerykański dziennik, przedstawiciele Unii Europejskiej chcą szukać swojej drogi w relacjach z Chinami wobec amerykańskiej presji na zaostrzenie kursu względem Państwa Środka w obliczu wsparcia Pekinu dla Rosji. W ten sposób interpretowana jest niedawna wizyta Xi Jinping w Moskwie.

W tym kontekście zastanawiające są słowa ambasadora Chin, który sugerował, że więzy pomiędzy Moskwą i Pekinem nie są tak mocne, jak to wybrzmiewa w deklaracjach. Fu Cong bagatelizował oświadczenie o „bezgranicznej” przyjaźni Chin i Rosji, które Władimir Putin i Xi Jinping podpisali trzy tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Dlaczego Xi Jinping nie rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim?

Przedstawiciel Pekinu przy Unii Europejskiej w amerykańskim dzienniku zapewniał, że Chiny nigdy nie były po stronie Rosji w sprawie wojny. Jego zdaniem niektórzy ludzie „celowo źle to interpretują, ponieważ istnieje tak zwana przyjaźń czy związek »bez granic«” . Zapewnił jednak, że to było „nic innego jak retoryka” . Podkreślał, że Chiny nie udzieliły Rosji pomocy wojskowej ani nie uznały wysiłków zmierzających do aneksji ukraińskich terytoriów, w tym Krymu i Donbasu.

Fu Cong odniósł się też do pytań o brak kontaktu telefonicznego między Wołodymyrem Zełenskim a Xi Jinpingiem. Od ataku Rosji na Ukrainę, przywódca Chin nie kontaktował się z przedstawicielem napadniętego narodu. – Wiem, że ludzie są zafiksowani na rozmowie prezydenckiej – przyznał Fu. Fakt, że prezydent Xi nie rozmawia z Zełenskim nie oznacza, że Chiny są po stronie Rosji w kwestii ukraińskiej – zapewnił ambasador. Dodał też, że teraz ani w przyszłości Chiny nie będą dostarczać Rosji broni, która mogłaby zostać użyta podczas wojny.

