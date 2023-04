Zagadkowy incydent. W Rosji rozbił się ukraiński samolot

W rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o wypadku, który miał miejsce w środę 5 kwietnia w obwodzie briańskim w pobliżu wsi Butowsk. Wynika z nich, że na rosyjskim terenie pojawił się ukraiński lekki samolot. W pewnym momencie maszyna spadła na ziemię.

Tajemniczy incydent w obwodzie briańskim. Co z pilotem?

Mężczyzna, który ją pilotował, przeżył. Próbował nawet uciec na stronę ukraińską, ale nie powiodło mu się. „Pilot został zatrzymany” – czytamy w komunikacie dyrekcji służby granicznej FSB.

Rosjanie nie podają innych szczegółów zdarzenia. Na opublikowanym na kanale na Telegramie Mash nagraniu widać aresztowanego mężczyznę w wieku około 50 lat. Nie wiadomo, dlaczego znalazł się na terenie Rosji. Tamtejsze służby wszczęły śledztwo.

Ataki w obwodzie briańskim

W obwodzie briańskim dochodzi co pewien czas do incydentów. 2 marca na teren Rosji przedostali się członkowie Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. W wyniku ich ataku zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Kijów oficjalnie zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z tym zdarzeniem, a Władimir Putin oskarżał Ukrainę o sprowokowanie „ataku terrorystycznego”.

We wtorek 21 marca w pobliżu miejscowości Nowozybkow w obwodzie briańskim w Rosji ukraińskiej armii udało się z kolei przeprowadzić uderzenie na rosyjską przepompownię ropy naftowej należącą do Transnieftu. Był to już czwarty atak od początku marca atak na tę przepompownię.

Warto przy tym pamiętać, że obwód briański stanowi jedną z baz zaopatrzeniowych i wypadowych wojsk rosyjskich, które biorą udział w inwazji na Ukrainę.

