Andżelika Borys zamieściła wpis. „Życie i czas wszystko same skomentują”

W środę szefowa Związku Polaków na Białorusi zamieściła wpis na Facebooku. Złożyła życzenia z okazji zbliżającej się Wielkanocy i odniosła się krótko do sytuacji kolegów.

„Drodzy Koledzy i Znajomi na fb, dziękuję serdecznie wszystkim, nie chcę niczego komentować, bo życie i czas wszystko same skomentują, przeżywam za moich kolegów Andrzeja Poczobuta, Marinę Tiszkowską, Irenę Biernacką i innych, daj Boże, aby wszystko się poukładało. Każdy z nas w życiu przechodzi to, co Bóg przeznaczył. Z okazji Świat Wielkanocnych składam najserdeczniejsze Życzenia, wszystkim dużo zdrowia, sił, pomyślności i opieki Bożej na każdy dzień!!!” – napisała.

Andżelika Borys zwolniona z aresztu

Szefowa Związku Polaków na Białorusi, który w 2005 został zdelegalizowany przez białoruskie władze, została zatrzymana przez milicję 23 marca 2021 roku. Andżelice Borys postawiono zarzut dotyczący organizacji jarmarku Kaziuki, który władze Białorusi traktują jako nielegalne zgromadzenie.

W tej samej sprawie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze został skazany Andrzej Poczobut. Białoruski reżim zarzucał im rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści.

W sprawie Andżeliki Borys reżim zrobił krok wstecz. Wiosną 2022 roku Andżelika Borys została zwolniona z aresztu. Funkcjonariusze białoruskich służb odwieźli ją do wsi Grzebienie na Grodzieńszczyźnie. Polce nakazano pobyt w nieformalnym „areszcie domowym”.

Doniesienia Biełsatu potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym podkreślił, że „polskie władze z zadowoleniem odnotowują fakt, że Andżelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów”. „To krok w dobrym kierunku” – stwierdził.

