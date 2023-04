Berlusconi poważnie chory. Włoskie media podały szczegóły diagnozy

Jeszcze w środę Corriere sella Sera informował, że przyczyną hospitalizacji Berlusconiego są problemy z płucami. Teraz okazuje się, że przyczyną problemów zdrowotnych byłego premiera Włoch może być nowotwór.

Corriere della Serra: Berlusconi ma białaczkę

Z najnowszych, ale nieoficjalnych doniesień jednego z najbardziej prominentnych włoskich dzienników wynika, że przyczyną dla której Silvio Berlusconi trafił na oddział intensywnej opieki medycznej szpitala w Mediolanie jest białaczka. Do przekazanej przez Corriere della Serra informacji odniósł się rzecznik byłego premiera Paolo Russo.

– Nie jestem upoważniony do przekazywania jakichkolwiek informacji na temat zdrowia Silvio Berlusconiego, ale Corriere della Serra to jedna z najbardziej zaufanych włoskich gazet – powiedział.

Problemy ze zdrowiem Berlusconiego

Polityk i magnat medialny, 86-letni Silvio Berlusconi w ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do szpitala. W 2016 roku w szpitalu San Raffaele przeszedł zabieg wymiany zastawki aortalnej, który przeprowadzano na otwartym sercu. Z kolei w 2019 roku przeszedł operację udrożnienia jelit. Rok później były premier Włoch mierzył się z koronawirusem, który wywołał u niego silne zapalenie płuc. W roku 2022 ponownie trafił do szpitala z powodu infekcji dróg moczowych.

Pod koniec marca Berlusconi przechodził w mediolańskim szpitalu rutynowe badania, po których 30 marca został wypisany do domu. W środę piątego kwietnia został ponownie przewieziony do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. W szpitalu odwiedziła go już najstarsza córka Marina.

