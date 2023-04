Gen. Skrzypczak: Ukraińcy muszą szukać odcinka, na którym mogą Rosjan zaskoczyć

Na wstępie warto poznać, jaką koncepcję na Ukrainę i jej przyszłość mają USA i ich obecny prezydent. Bo jaką wizję ma Putin, wiemy. I o ile wydaje się, że znamy zamiary USA do końca lata, to wraz ze zbliżającymi się wyborami w 2024 roku sytuacja może ulec zmianie co do zdefiniowania zasięgów politycznego i militarnego wsparcia Ukrainy oraz w oczekiwaniach w stosunku do Ukraińców i niedoszacowania Rosjan. I wydaje mi się, że Amerykanie przeszacowali możliwości Ukraińców, ale to raczej problem Europy, która przez blisko sześć miesięcy była pogrążona w licytacjach politycznych, które nie przekładały się na realną pomoc a jedynie na kroplówkę z lamusa.