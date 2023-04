Rzymska droga krzyżowa owiana tajemnicą. Watykan chce uniknąć kontrowersji?

Nigdy wcześniej rzymska droga krzyżowa nie była owiana taką tajemnicą. Tekst tegorocznych rozważań ma zostać udostępniony dziennikarzom dopiero o godzinie 17.30, czyli na mniej niż cztery godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W minionych latach tekst rozważań publikowany był na kilka dni wcześniej i można było kupić go w rzymskich księgarniach. Watykan nie wytłumaczył swojej decyzji w tej sprawie, co wywołało lawinę spekulacji.

Kontrowersje sprzed roku przyczyną milczenia?

W domysłach prym wiedzie przekonanie, że tajemnica wokół tegorocznej drogi krzyżowej wynika z kontrowersyjnej decyzji sprzed roku, kiedy autorkami rozważań odczytanych przy stacji XIII (Jezus umiera na krzyżu) były dwie przyjaciółki Ukrainka i Rosjanka. Kobiety będące pielęgniarkami w jednym z rzymskich szpitali niosły również razem krzyż.

„Gdzie jesteś, Panie? Gdzie się ukryłeś? Chcemy odzyskać nasze dawne życie. Po co to wszystko? Jaką winę popełniliśmy? Dlaczego nas opuściłeś? Dlaczego opuściłeś nasze narody? Dlaczego w taki sposób rozbiłeś nasze rodziny? Dlaczego nie mamy chęci, aby marzyć i żyć? Dlaczego nasze ziemie stały się tak ciemne jak Golgota?” – pytały kobiety w przygotowanych przez siebie rozważaniach. „Panie, gdzie jesteś? Przemów w ciszy śmierci i podziału, i naucz nas wprowadzać pokój, być braćmi i siostrami, odbudować to, co bomby chciały zniszczyć” – apelowały.

Decyzja o powierzeniu pielęgniarkom napisania tekstu rozważań stała się przyczyną incydentu dyplomatycznego i wywołała protesty w Ukrainie. Swoje niezadowolenie w tej sprawie wyraziła również ukraińska ambasada w Rzymie oraz nuncjusz apostolski w Kijowie arcybiskup Visvaldas Kulbokas, który wskazał, że „pojednanie musi przyjść, kiedy zakończy się agresja i gdy Ukraińcy będą mogli nie tylko uratować życie, ale także wolność”.

Franciszek nawiąże do wojny w Ukrainie?

Choć wciąż nie wiadomo, czego dotyczyć będzie tekst tegorocznych rozważań, to dominuje opinia, że papież Franciszek podczas drogi krzyżowej odniesie się do trwającej wojny w Ukrainie. W ostatnim czasie biskup Rzymu często mówi o "udręczonej Ukrainie i jej narodzie", co może być zwiastunem tego, co usłyszymy w Wielki Piątek w Koloseum.

