Zatonęła łódź z migrantami. Co najmniej 20 osób zginęło

Do tragedii doszło w sobotę w pobliżu portowego miasta Sfax na wschodnim wybrzeżu Tunezji. Na łodzi znajdowało się kilkadziesiąt osób, które chciały przeprawić się przez Morze Śródziemne do Włoch. Niedługo po wypłynięciu łódź zaczęła tonąć. Na pomoc ruszyła straż przybrzeżna, której udało się uratować 17 osób. Reszta pasażerów – co najmniej 20 osób – najprawdopodobniej zginęła.

Tunezja przejęła rolę Libii

Na łodzi znajdowali się migranci z Afryki Północnej, którzy chcieli dotrzeć nielegalnie do Europy. Jak podkreśla agencja Reutera, w ostatnim czasie Tunezja stała się popularniejszym od Libii punktem przerzutu migrantów. Trafiają tam tysiące osób, które chcą szukać lepszego życia w Europie, uciekając przed biedą i konfliktami w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W związku ze wzmożonym ruchem migrantów, coraz częściej dochodzi też do tragedii na morzu.

Gwardia Narodowa w piątek poinformowała, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku funkcjonariusze przechwycii ponad 14 tys. migrantów. Cześć z nich została zatrzymana przy próbie nielegalnego dotarcia do Europy, a części z nich udzielono pomocy, gdy łodzie tonęły. W porównaniu do ubiegłego roku skala wykrytej nielegalnej migracji przez Tunezję wzrosła 5-krotnie.

Europę czeka powtórka z kryzysu migracyjnego?

Premier Włoch Giorgia Meloni w piątek wezwała społeczność międzynarodową do szybkiej pomocy Tunezji, która nie radzi sobie z napływem migrantów i uchodźców. Rzym ostrzega, że jeżeli nie będzie właściwej reakcji, Europę ponownie zaleje fala migrantów przybywających z Afryki Północnej. Już teraz u wybrzeży Włoch ponownie dochodzi do masowych utonięć migrantów.

Kraje takie jak Grecja i Włochy dobrze pamiętają trudne doświadczenia roku 2015, gdy do ich wybrzeży docierały dziesiątki tysięcy migrantów. Wielu z nich tonęło w wodach Morza Śródziemnego, na których dochodziło do masowych zatonięć pontonów i prowizorycznych łodzi, którymi przerzucali migrantów przemytnicy.

